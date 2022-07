'Descubriendo a Alice', la nueva serie sobre el duelo de los creadores de ‘Los Durrell'

La vida de Alice no podía ir mejor, lleva 20 años de relación con Harry, no tienen secretos el uno para el otro y se mudan por fin a una preciosa casa, que pone la guinda al sueño común de la pareja, pues Harry la ha construído personalmente. Se llevan bien con todo el mundo: familia, amigos… Y no parece que el dinero sea un problema grave, todo parece tranquilo y en orden. Pero entonces, Harry fallece cayendo por las escaleras.

La serie recién estrenada en Disney+ nos muestra como el sueño idílico en el que parecía vivir Alice se torna en pesadilla cuando empieza a sospechar de que Harry le guardaba graves secretos que empiezan a pasarle factura. Las deudas económicas estaban corroyendo todo su mundo bajo un manto de tranquilidad y mentiras, sus cuentas bancarias se ven bloqueadas de la noche a la mañana y la relación con sus suegros empieza a volverse cada vez más intensa. Alice solo encontrará cobijo en su hija Charlotte, quien observará de cerca como su madre vive cada vez en un universo más inestable y sorprendente.

De los creadores de Years and years y Los Durrell

Con estos ingredientes la serie de los creadores de la también aclamada Years and years han optado por hacer producción impredecible, con giros de comedia e incluso con toques de serie romántica, aderezada por una base indudable de thriller. Un tono muy inglés que convierte a esta serie que nos habla del duelo en una opción difícilmente clasificable, donde se profundiza en las mentiras y la búsqueda de la propia identidad. La serie aúna dosis exactas de drama, humor, melancolía y comedia.

La crítica ha tratado muy bien a Descubriendo a Alice, no en vano está precedida de grandes aciertos de sus creadores, quienes fueron también responsables de Los Durrell, al serie dramática inspirada en la vida de Gerald Durrell, que se alzó con tres BAFTAS (máximo galardón británico para una serie) y que, casualmente, también giraba en torno a la historia de una madre viuda que debe sobreponerse al fallecimiento de su esposo.

Alice es interpretada por Keeley Hawes a quién también hemos visto en series de gran éxito como Its a Sin que ilustra la concienciación sobre el SIDA en la Inglaterra de los años 80 o Bodyguard, la serie en la que interpretó a la Ministra del Interior de Reino Unido, acosada por un complot para acabar con su vida y que trata de sobrevivir con la ayuda de su guardaespaldas, interpretado por Richard Madden.

Las series rompen el tabú sobre el duelo y usa el humor

Hemos visto recientes estrenos tanto en Netflix como en Prime Video que ponen encima de la mesa la pérdida de un ser querido y cómo atravesar el trayecto emocional que nos evocan los descubrimientos vitales en los que inevitablemente una situación así nos sumerge.

Dias mejores, encabezada por Blanca Portillo (ganadora del Premio Goya por Maixabel) y que cuenta en su elenco con Marta Hazas (Velvet) y Francesc Orellana (La Unidad), nos muestra una terapia de duelo de cinco desconocidos que viven momentos duros pero que logran encontrar una mirada optimista sobre el futuro. Como en el caso de Descubriendo a Alice el llanto acaba dando lugar a la risa y a cierta comicidad que nos hace comprender que hasta en los momentos más duros puede brillar el sol.

Por otro lado Netflix cuenta en su catálogo con la comedia ácida After Life, en este caso escrita, producida y protagonizada por Ricky Gervais (creador de The Office) y quien presentó durante varias ediciones los Globos de Oro. En After Life el luto da un giro, en este caso es la vida de Tony la que se pone patas arriba cuando su esposa fallece por cáncer de mama y él decide castigar al mundo.

