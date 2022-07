CON UN ARRANQUE MUY ORIGINAL 'La casa de papel: Corea': las novedades que no te puedes perder El impactante arranque del remake coreano de la serie de Úrsula Corberó y Álvaro Morte podría convencernos para volver a ver una serie con una trama similar pero con aderezos asiáticos

Llegó a ser la serie más vista de habla no inglesa de todo el mundo, ‘La casa de papel’ rompió todos los esquemas a nivel internacional, se convirtió en la número uno en Estados Unidos y en toda Europa, solo superada por 'Stranger Things'. Así, los personajes encarnados por Álvaro Morte, Úrsula Corberó o Najwa Nimri se hicieron reconocibles para todo el planeta. ¿Qué cabría esperar tras la quinta y última temporada? Netflix decidió fusionar ‘La casa de papel’ con la cultura coreana y crear un remake, no en vano Asia ha sido uno de los lugares que mayor fenómeno fan de la serie ha producido, y las series y películas coreanas gozan ahora de una edad de oro. Además, el ritmo de la serie dio en el blanco con los gusto coreanos, e incluso en muchos aspectos hubo reminiscencias en ‘El juego del calamar’, otra de las series más exitosas de la plataforma en 2021.

Lo más impactante para quien ya la conoce: el comienzo

La versión coreana de esta serie se inicia mostrando un futuro distópico, a tan solo tres años desde laactualidad: Corea del Norte y Corea del Sur se están reunificando y se ha creado un gobierno común con una nueva Casa de la Moneda. El detalle no es menor, esa unión genera grandísimas desigualdades económicas entre los ciudadanos del norte y del sur, como ya se veía en ‘El juego del calamar’ en la que uno de sus personajes era una joven norcoreana que necesitaba ganar el juego para poder ayudar a su hermano pequeño, que vivía en pobreza extrema.

Además del paralelismo con el mono rojo y la necesidad de obtener dinero por parte de los protagonistas, ‘El juego del calamar’ tiende sus tentáculos sobre esta serie, pues uno de sus personajes principales (Cho Sang-woo), encarnado por el actor Park Hae-soo, también está en ‘La casa de papel: Corea’, interpretando a Berlín.

¿Qué sigue igual?

Fiel a la estela que dejó la producción española, la versión coreana respeta los personajes originales, que tienen una personalidad idéntica a la creada por Álex Pina, físicamente algunos mantienen similitudes y también interpretan con cierto parecido. Sus nombres se mantienen, seguiremos viendo a Berlín, Helsinki, Tokyo, Denver o Río, e incluso el mono rojo permanece en la ficción.

La nueva serie respeta que se trate de la fábrica de moneda, y aquí se escuda con mayor acierto dado que ambas coreas han unificado la moneda y los motores de la fábrica están a pleno funcionamiento para imprimir mucha cantidad billetes para cumplir con las necesidades de toda la península.

En ambas versiones se da la misma perspectiva de justicia social, se esgrimen los mismos argumentos sobre los poderosos y los necesitados y se justifican de forma similar los problemas de cada uno de los protagonistas.

¿Qué cambia?

Desaparece de este remake la canción popular de los partisanos italianos, ‘Bella ciao’, que desde el estreno de la serie se ha convertido en un himno para los fans. Sin embargo, la versión coreana guarda un guiño a la canción, y la cafetería donde se planea el atraco lleva su nombre.

Las ya famosas máscaras de Dalí, que son seña de identidad de ‘La casa de papel’ en todo el planeta, se han cambiado por otro motivo que evoca de forma más evidente a la cultura coreana. Se trata de máscaras de Hahoe, considerado Patrimonio Cultural Intangible y que se remonta al siglo XII.

Aunque inevitablemente hemos cogido mucho cariño a los personajes interpretados por Alba Flores, Esther Acebo, Belén Cuesta y Pedro Alonso. Sin embargo, el nuevo ritmo y las diferencias culturales ambientadas en Corea pueden ser un aliciente para redescubrir una trama que puede sorprendernos de nuevo.

