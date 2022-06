Elisabetta Canalis, exnovia de George Clooney, saca su lado más 'peleón' y se sube al ring de boxeo

A sus 43 años Elisabetta Canalis sorprende con su nueva faceta como competidora de kickboxing. La que fuera novia de George Clooney ha mostrado a través de sus perfiles sociales como es la preparación física que está llevando a cabo desde hace meses para afrontar su debut en la popular velada deportiva The Night of Kick and Punch que la enfrentará a la experimentada púgil Rachel Muratori, de 21 años, en un combate que está programado para tener una duración de tres asaltos de un minuto y medio cada uno. Con este reto personal, la actriz italiana persigue dar una mayor visibilidad a los deportes de contacto, que se han convertido en una de sus mayores pasiones en estos últimos años. "Quiero subirme al cuadrilátero para ayudar a que el kickboxing tenga más espacio en los medios de comunicación", ha explicado la modelo que espera que su influencia mediática pueda ayudar a conseguir este objetivo.

Ataviada con pantalón corto, sujetador deportivo con el detalle de la bandera italiana y guantes de boxeo se ha podido ver la gran destreza que la celebridad tiene en esta disciplina, dando golpes certeros junto a su entrenador personal de Los Ángeles, ciudad donde la modelo tiene fijada su residencia habitual desde que en el año 2014 pasará por el altar con el cirujano estadounidense Brian Perri de 54 años. Durante todo este tiempo, ha cosechado una gran popularidad en las redes sociales, puesto que allí tiene una comunidad de más de 3 millones seguidores, y donde comparte estos duros entrenamientos que le permiten conservar su estilizada figura.

En uno de sus posteos, la propia Elisabetta Canalis comentaba como es la experiencia de competir en esta modalidad, algo que ya ha hecho en el pasado con éxito, porque en un torneo amateur celebrado recientemente se alzó como campeona. Una vivencia que ha confesado que es divertida, a la vez que agotadora, pero que le ha permitido ganar confianza en sí misma y lidiar con el caos que diariamente lleva por dentro por el ajetreado estilo de vida de la ciudad. De esta manera, se suma a la gran lista de rostros populares que son amantes del boxeo: entre ellas, destacan las españolas Pilar Rubio y Elsa Pataky que liberan tensión al mismo tiempo que se mantienen estupendas.

Una pasión por el deporte que también le transmite a su única hija, Eva Skyler de 6 años de edad. La pequeña se ha convertido en la mejor compañera de aventuras de su mamá que sumamente orgullosa comparte sus logros a través de publicaciones diarias en las que se puede ver cómo la niña es una enamorada de los animales, ya que en su casa cuentan con un perrito de mascota. Igualmente, le inculca sus raíces italianas con costumbres tan típicas como la elaboración de pasta, para que, aunque se encuentre lejos de su tierra natal, siempre tenga presente su cultura.

