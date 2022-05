De Paloma Cuevas a Susanna Griso, todas las invitadas a la espectacular fiesta pirata celebrada en Malta

Entre los grandes eventos que hemos vivido este fin de semana, hay uno que sin duda merece la atención por su espectacularidad y poder de convocatoria. Un cita que se celebraba fuera de España a más de 1.500 kilómetros de Madrid, pero cuyos protagonistas eran de nuestro país en busca de su particular 'botín'. Una fiesta que, además de pomposa, presumía de peculiar y divertida por su temática pirata. El lugar de encuentro se había fijado en La Valeta, la hermosa capital de Malta cuyas calles dibujan una cuadrícula salpicada de palacios, templos y jardines de aires renacentistas y barrocos. Allí, en la punta de la península del Monte Sceberras, no podía darse un escenario mejor para lo que se estaba tramando. Un nutrido grupo de 'celebrities' aterrizaba el viernes en la isla para gritar bien alto aquello de '¡al abordaje!, en lo que iban a ser y han sido unos días verdaderamente inolvidables. El dress code era evidente y todos lo cumplían a rajatabla, disfrazándose de corsarios a lo Jack Sparrow y Elizabeth Swann con atuendos muy logrados.

Paula Echevarría se transforma en la protagonista de 'Piratas del Caribe' por un día

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La responsable de este llamamiento era Sandra García-Sanjuán, cofundadora y propietaria de Grupo Starlite. Celabraba por todo lo alto su cumpleaños al alcanzar una cifra tan significativa como son los 50, por lo que quiso organizar algo irrepetible acorde con la efeméride. Dicho y hecho: fletaba varios aviones charter para trasladar a sus cerca de 300 invitados y los llevaba a la fortaleza que el músico José María Cano, ex de los legendarios Mecano, posee allí. Después, los asistentes terminarían por surcar el Mediterráneo a bordo de un impresionante barco que nada tenía que envidiar a los que vemos en la taquillera saga cinematográfica de Piratas del Caribe. Entre los numerosos amigos de la homenajeada que no quisieron perdérselo, se encontraban las presentadoras Anne Igartiburu, Susanna Griso, Isabel Gemio y Cayetana Guillén Cuervo. La comunicadora vasca se mostraba especialmente agradecida con la anfitriona por haberle regalado "el mejor tesoro", que no es otro que "la amistad y el cariño" durante casi tres décadas. Más asistentes a la fiesta eran Paloma Cuevas, a quien veíamos bellísima con su caracterización, así como la modelo Estefanísa Luyk.

Noa Yebra, la hija mayor de Anne Igartiburu, convertida en toda una artista del dibujo

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

También acudía Arancha de Benito, quien se congratulaba por estar "entre Sicilia y la costa Africana" en gran compañía para disfrutar de una estancia mágica. No faltaron parejas de enamorados como las que forman las actrices Paula Echevarría y Marta Hazas, junto al exfutbolista Miguel Torres y el actor Javier Veiga respectivamente. El músico Juan Peña, acompañado por su mujer Sonia González, no defraudaba con su flamenco para poner a bailar a todos los presentes. Asimismo, cantantes como Marilia (Ella baila sola) o el argentino Coti, este con su pareja Candelaria Tinelli, daban lo mejor de sí mismos en un fin de semana tan vibrante como agotador. El popular bloguero Aless Gibaja, el maquillador Lewis Amarante o el arquitecto Héctor Ruiz Velázquez fueron otros de los que se lo pasaron en grande y como niños, a juzgar por las imágenes que compartían. La estilista y escritora Fiona Ferrer, que lo vivió intensamente, lo resumía a la perfección: "Lo que pasó en la fortaleza se queda entre sus muros. Mi loro Perico y yo hicimos un buen equipo y no nos separamos en toda la noche, pero al final tocó despedirse", contaba con humor a la hora del adiós.

Fiona Ferrer presenta su nuevo libro acompañada de su expareja, Javier Fal-Conde

VER GALERÍA