La divertida 'baby shower' de Nicky Hilton con su hermana Paris y rodeada de peluches

La familia Hilton está a punto de crecer. Nicky, hermana menor de Paris, está esperando su tercer hijo con el financiero James Rothschild. Ya son padres de dos niñas, Lily Grace Victoria, de cinco años, y Theodora "Teddy" Marilyn, de cuatro, pero el bebé que viene en camino es un varón. Antes de su nacimiento, la diseñadora ha celebrado su inminente llegada con una baby shower en la que no han faltado algunas de las personas más especiales para ella, como su hermana. No han escatimado en decoración, con osos de peluche por doquier y el color azul predominando. Dale al play y no te lo pierdas.

