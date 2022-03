Mónica Cruz vuelve a 'UPA Dance' y se une a Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo

¡Buenas noticias para los fans más nostálgicos! Tras confirmarse hace unos meses el regreso de la serie UPA Dance, muchos de los actores que formaron la serie van revelando que también regresarán a la nueva temporada de la mítica ficción de baile. Aunque todavía faltan muchos detalles sobre los capítulos o cuándo será su estreno, Mónica Cruz ha publicado en sus perfiles sociales el anuncio de su vuelta como Silvia Jáuregui, y su hermana Penélope no ha dudado en felicitarla con varios emoticonos de aplausos y corazones. La ficción musical, producida por Atresmedia Televisión y The Mediapro Studio, recuperará el universo creado en Un paso adelante con la participación de parte del emblemático reparto, que se encuentra cerrando su participación en estos momentos. De hecho, además de la intérprete de Madres, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo también han corroborado su vuelta a la Escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz, aunque no se sabe en qué punto llegarán a las tramas, si formarán parte de la academia como profesores, estarán de visita o serán sus hijos quienes sean los nuevos alumnos.

Del grupo principal y el plantel de profesores de la ficción que triunfó en Antena 3 entre 2002 y 2005 faltarían por confirmar Pablo Puyol, Silvia Marty, Dafne Fernández, Raúl Peña, Natalia Millán, Lola Herrera, Patricia Rico, Asier Etxeandia, Toni Acosta, Erika Sanz o Alfonso Lara, quien hace unos días dijo en Fórmula TV que su personaje, Vicente, estaría jubilado, por lo que no cree "que volviera". "Estoy muy orgulloso de haber participado en esta serie que también ha gustado al público. No sé si me llamarán para hacer de busto honorífico o algo", dijo en el citado medio.

Hace casi un año que Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo ya aseguraron que la ficción regresaría, aunque matizaron que la serie no volvía como tal sino que hay una nueva que se llama UPA Next. "Estoy feliz de que haya una nueva serie, que tenga que ver con la nostalgia de Un paso adelante, pero que sea algo distinto y que esté enfocado en gente joven que, seguramente, tendrá mucho más talento que nosotros", dijo este fin de semana el actor en La Sexta, dejando claro que este proyecto es distinto al que él encabezó hace 17 años, con personajes e historias diferentes y renovadas a las de entonces.

Atresmedia confirmó en diciembre de 2021 que está trabajando en el desarrollo de esta secuela que llegaría primero a Atresplayer Premium, su plataforma de pago. Y a pesar de que todavía estaría en fase de preproducción, parece que el estreno sería a lo largo de 2022. Quienes vieron la serie todavía recuerdan las canciones más conocidas de la banda que se formó a raíz de la ficción, UPA Dance: Morenita, Sámbame o Dirás que estoy loco, temas nostálgicos que podrían volver a sonar.

