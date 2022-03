Jesulín de Ubrique presenta su nuevo 'desafío' en el sexto mes de embarazo de María José Campanario

Loading the player...

Feliz, ilusionado y acompañado por el resto de caras conocidas que han concursado junto a él en El Desafío, Jesulín de Ubrique ha acudido a la presentación de la segunda temporada del formato de Atresmedia en el que las celebridades se enfrentan a complicadas pruebas y que se estrena el próximo viernes. El torero ha contado cómo ha vivido este reto, que le ha hecho disfrutar mucho, aunque también luchar con uñas y dientes. Pero este no es el único "desafío" que el diestro afronta este año: muy pronto, Jesulín y su mujer, María José Campanario, darán la bienvenida a su tercer hijo en común, tal y como anunciaron a ¡HOLA! en diciembre. La odontóloga -que también aparecerá en el programa en algún momento, si bien no han desvelado cuándo- ya está embarazada de seis meses, por lo que ya falta poco. Preguntado al respecto, Jesulín ha preferido no pronunciarse, aunque su expresión de felicidad era visible incluso a través de la mascarilla. Dale al play y no te lo pierdas.

-Carmen Janeiro, hermana de Jesulín de Ubrique, cuenta cómo lleva el embarazo María José Campanario

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.