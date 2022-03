Reencuentro familiar, Cayetano Rivera celebra el cumpleaños de su hijo junto a su hermano Kiko

Cayetano Rivera y Eva González están este viernes de celebración. El pequeño de la casa, su hijo Cayetano, cumple 4 años y sus padres se han volcado en prepararle una gran fiesta. Se trata de un día importante para toda la familia, por lo que uno de sus tíos, Kiko Rivera, no se ha querido perder la oportunidad de felicitar al pequeño en persona. A través de una imagen efímera que ha compartido el torero, hemos podido ver a los dos hermanos disfrutando juntos y muy sonrientes. Una simpática instantánea en la que el hijo de Isabel Pantoja aparece con una de sus características gorras mientras que Cayetano luce una corona con el número cuatro, los años del protagonista del día, un complemento festivo que le ha tomado prestado a su hijo, ya que es la misma que el "rey de la casa" ha lucido durante su fiesta mientras disfrutaba de una espectacular tarta inspirada en la película Madagascar. Una estampa muy divertida que el hijo de Carmina Ordónez ha acompañado con un emoticono riendo y, como no podía ser de otro modo, con un pastel del cumpleaños.

- Kiko Rivera entra en la casa de 'Secret Story' y se pronuncia sobre la posible separación de su prima

VER GALERÍA

- Eva González y su hijo sorprenden a Cayetano Rivera casi un mes después de su cumpleaños

La fotografía muestra la complicidad que hay entre los dos hermanos y se les ves cómodos, felices y relajados, un reflejo de la buena relación que mantienen. Cayetano siempre ha apoyado a su hermano Kiko, de manera pública y privada, en los duros momentos que ha vivido por los enfrentamientos que el Dj mantiene con su madre desde noviembre de 2020, con quien, a día de hoy, no mantiene ningún tipo de contacto. Aunque no se ven tanto como quisieran, tienen una estrecha relación y siempre están el uno junto al otro cuando más se necesitan. Kiko también ha querido dejar constancia del especial momento y ha compartido la misma selfie que el torero, con un significativo detalle, ha acompañado la imagen con la palabra "Brothers" junto a unas manos que ovacionan a esa leyenda, dejando claro lo importante que es Cayetano para él.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Kiko no está atravesando un buen momento y para superarlo el Dj se está refugiando en su mujer, Irene Rosales, sus hijas, Ana y Carlota, y ahora hemos podido ver que también lo hace en su hermano Cayetano, con el que el pasado verano también compartía una divertida comida. Por otro lado, la relación con su hermana Isa Pantoja está totalmente rota. El pasado mes de febrero el músico concedió una durísima entrevista en la que cargaba, nuevamente, contra su madre y ella. Con afirmaciones tan demoledoras como que ya no la consideraba su hermana. La colaboradora de El programa de Ana Rosa aún tratando de asimilar las desmedidas palabras que su hermano le dedicó explicaba su incredulidad porque "siempre le he visto hablando con rabia de mí, pero jamás con ese odio".

VER GALERÍA

Su relación estaba en un punto de no retorno y el Dj trató de matizar sus palabras, explicó que, aunque sí había pronunciado esas afirmaciones, no lo había dicho con esa intención y se habían sacado de contexto, por lo que pidió perdón. La hija de la cantante explicó los motivos por los que pensaba que el artífice de Quítate el top se había disculpado. "Estoy convencida de que la revista le dio un toque para que aclarara esto o tampoco tendría esa remuneración. No me vale porque sé que todo esto es porque tiene miedo a que le vuelvan a rascar el bolsillo", relató en El programa de Ana Rosa, expresando que, a pesar de todo, seguía siendo su hermano y le perdonaría, pero, después de todo lo acaecido, no sabía muy bien cómo actuar o qué hacer puesto que él "no se arrepiente".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.