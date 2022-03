¡Comienza la fiesta! Eva González y Cayetano Rivera celebran el cuarto cumpleaños de su hijo

Hoy es un día muy especial para Eva González y Cayetano Rivera. Su hijo cumple cuatro años y lo están celebrando desde primera hora de la mañana. "Por aquí hay un niño muy mayor que se levantó muy feliz", ha escrito la presentadora junto a esta foto. El pequeño se ha despertado con el amor de su familia y entre globos de su serie de dibujos preferida, La patrulla canina. Además, la sevillana le ha puesto una corona de tela y también tiene preparada una sudadera a juego para el rey de la casa. Eva no puede estar más orgullosa de su hijo. "Es el centro de mi vida", ha dicho en más de una ocasión. Además, ha reconocido que cuando le mira se preguntaba cómo ha podido vivir antes sin él. "Lo mejor de ser madre es ver como se ríe", ha añadido.

Cayetano vino al mundo el 4 de marzo de 2018 en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, de Sevilla. Nació a las 13:30 horas y pesó 3.050 gramos. Según contó Eva a las puertas de la clínica, "tengo un recuerdo del parto maravilloso y el niño está sano, que es lo importante". El torero, por su parte, aseguró que habría que esperar para sacar parecido al pequeño, pero lo cierto es que el niño ha heredado la belleza de sus padres y los gestos más característicos de la presentadora. "Cayetano habla muchísimo, ha salido a mí, y habla así como con las manos", confesó la feliz mamá. Además, reveló que el niño era "nervioso" como ella y que le costaba un poco comer. "No me ha salido muy comilón, por eso me toca a mi darle de comer y a Cayetano cosas más fáciles como el baño o el momento de ir a dormir", añadió.

La llegada de Cayetano puso el broche de oro a la historia de amor de sus padres. La presentadora y el torero comenzaron a salir en junio de 2009 y tras superar una pequeña crisis, se dieron el 'sí, quiero' en una romántica boda, celebrada el 6 de noviembre de 2015 en Mairena del Alcor. "Cuando Cayetano me lo pidió no tuve duda. Sé que es la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida. Si no es él, no es nadie", declaró la sevillana en ¡HOLA!.

La maternidad ha sido algo increíble para Eva y Cayetano también está encantando con su rol de padre. Sin embargo, el matrimonio no tiene intención de seguir ampliando la familia. "A mí me encantaría, pero las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo, a veces, dificultan las cosas. No siempre podemos hacer lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer", confesó el torero en ¡HOLA!.

Por ahora, el matrimonio está volcado en su hijo Cayetano y hoy tienen por delante un día muy especial para disfrutar junto a él. El año pasado celebraron el cumple del niño con una fiesta de Los Pitufos y hace dos, con una divertida merienda a la que asistieron Carmen y Curro, los hijos de Francisco Rivera y Lourdes Montes. ¿Qué habrán organizado para este año?

