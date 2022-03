Eva González, del paraíso a los brazos de su hijo

Eva González ha vuelto a casa tras disfrutar de unas vacaciones en el paraíso. Hace unos días la presentadora tomaba el sol en Punta Cana y ayer pudimos verla en la entrega de las distinciones del Día de Andalucía. Una vez más, la sevillana fue la encargada de presentar el acto, que tuvo lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Eva, de 41 años, rindió homenaje a sus raíces con un vestido-gabardina en verde y cuando finalizó la ceremonia se reencontró con su marido, el torero Cayetano Rivera. Juntos pusieron rumbo a su residencia de Mairena del Alcor, el pueblo sevillano de la presentadora, donde siguieron celebrando esta fecha tan especial para ellos. Pero no lo hicieron solos. El pequeño Cayetano, que está a punto de cumplir cuatro años, ya sabe lo importante que es este día y dio una gran sorpresa a su madre al verla entrar por la puerta.

"No tengo palabras para expresar todo lo que que siento… Mi familia me enseñó a amar mi tierra y es lo que quiero transmitir a mi niño. Creo que voy por buen camino cuando al llegar a casa me dio un abrazo y me dijo: 'Feliz Día de Andalucía, mamá'", ha escrito Eva junto a esta foto tan bonita. Además, la presentadora ha dado las gracias a la Junta de Andalucía por seguir pensando en ella como maestra de ceremonias. "Gracias por contar conmigo un año mas. Aquí seguiré, siempre que los andaluces quieran. Poder presentar esta gala es un regalo que recibo con honor, orgullo y responsabilidad".

La presentadora vive un momento de calma junto a su familia. Según ha dicho, su hijo Cayetano "es el centro de mi vida" y no puede ser más feliz. "Muchas veces le miro y digo: '¿Pero dónde estabas antes?' ¿Cómo he podido vivir sin ti?", ha contado en alguna ocasión. El niño vino al mundo el 4 de marzo de 2018 y ha heredado la belleza de sus padres y los gestos más característicos de la sevillana. "Cayetano habla muchísimo, ha salido a mí, y habla así como con las manos", ha asegurado Eva con orgullo.

La maternidad ha sido algo increíble para Eva y Cayetano también está encantando con su rol de padre. Sin embargo, el matrimonio no tiene intención de seguir ampliando la familia. "A mí me encantaría, pero las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo, a veces, dificultan las cosas. No siempre podemos hacer lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer", confesó el torero en ¡HOLA!. El diestro, de 45 años, también habló en la revista de su futuro profesional. "No me queda mucho más en los ruedos", aseguró, y dejó claro el lugar dónde desearía cortarse la coleta. "En Ronda es donde empezó todo y en Ronda es donde me gustaría que se terminara, pero este año no va a ser".

Eva, en cambio, tiene un futuro prometedor como presentadora. La sevillana cuenta con cerca de 30 programas en su currículo y en los últimos años ha tenido la suerte de triunfar en MasterChef y La Voz. "Si no hubiera sido Miss España (2003) nunca hubiese accedido a la tele. Nunca renegaré de ese momento de mi vida, porque para mí fue precioso. Me enseñó lo que me gusta hacer, que es estar en la tele", reconoció en Fuera del Mapa, el programa de Alberto Chicote en laSexta.

