Eva González y su espectacular posado en bikini desde el paraíso

Eva González ha puesto rumbo al paraíso. La presentadora de La Voz ha hecho un alto en su agenda para disfrutar de unas vacaciones de sol y playa. "Y de repente… ¡Verano!", ha publicado junto a esta foto en la que aparece de lo más feliz y presumiendo de cuerpazo en bikini. Apoyada en el tronco de una palmera y con el mar de fondo, la sevillana, de 41 años, ha dejado con la boca abierta a sus seguidores por lo inesperado del viaje y, sobre todo, por su espectacular figura. "Llévame contigo", ha comentado India Martínez. "Suertuda", ha dicho Paula Echevarría. "Tipazo", ha añadido la diseñadora Rocío Peralta. Y su hermana María al ver la imagen ha escrito: "Te amo. Disfruta a tope que te lo mereces".

La que fuera Miss España 2003 no ha revelado el destino de su viaje ni la compañía, pero hay quien se aventura a pensar que está en México y que Cayetano Rivera se encuentra con ella. Tras una intensa temporada al frente de La Voz y después de verla sobre la pasarela vestida de flamenca, Eva se ha tomado un respiro para recargar pilas lejos del frío.

La presentadora vive un momento de calma junto a su marido y su hijo, el pequeño Cayetano, que cumplirá cuatro años el próximo 4 de marzo. "Es el centro de mi vida, soy feliz. Muchas veces le miro y digo: '¿pero dónde estabas antes?' ¿Cómo he podido vivir sin ti?", declaró Eva tras ser madre. "Cayetano habla muchísimo, ha salido a mí, y habla así como con las manos", añadió entre risas.

El matrimonio está encantado con su niño, pero parece que no tiene intención de darle un hermanito o hermanita. "A mí me encantaría, pero las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo, a veces, dificultan las cosas. No siempre podemos hacer lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer", confesó el torero en ¡HOLA!.

Eva González cuenta con cerca de 30 programas en su currículo y en los últimos años ha tenido la suerte de triunfar en MasterChef y La Voz. "Si no hubiera sido Miss España nunca hubiese accedido a la tele. Nunca renegaré de ese momento de mi vida, porque para mí fue precioso. Me enseñó lo que me gusta hacer, que es estar en la tele", reconoció en Fuera del Mapa, el programa de Alberto Chicote en laSexta. Cayetano Rivera, por su parte, se está replanteando su futuro como torero tras haber cumplido 45 años. "No me queda mucho más en los ruedos", aseguró en ¡HOLA!. "En Ronda es donde empezó todo y en Ronda es donde me gustaría que se terminara, pero este año no va a ser", matizó.

