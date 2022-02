Eva González vuelve a subirse a la pasarela entre lágrimas de emoción

La primera jornada del Salón Internacional de la Moda Flamenca ha tenido una clara protagonista: Eva González. La modelo ha participado en la XXVI edición de la cita que tanta importancia tiene para ella haciendo una performance que ha servido como homenaje a este sector que se ha visto tan afectado por la crisis sanitaria. Impresionante con un diseño exclusivo de Victorio y Lucchino, la que fuera Miss España 2003, acompañada por la música en directo de Arcángel, no ha podido evitar las lágrimas mientras iba caminando por la pasarela del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Tras desfilar, y después de varios minutos de intensos aplausos, la presentadora ha tomado la palabra con la voz quebrada por la emoción y rodeada de todos los diseñadores que hacen posible SIMOF.

VER GALERÍA

-Eva González recuerda la divertida reacción de su madre al verla con la corona de Miss España

-Eva González presume de su talento más 'royal': 'A lo Kate Middleton'

Subirse a esta pasarela evoca los mejores recuerdos de Eva ya que fue esta cita la que la vio "nacer como profesional" y ahora vuelve "en un momento muy bonito porque así es como lo quiero ver con todos vosotros, porque hemos sobrevivido... ". La modelo ha asegurado que, tras la convulsa etapa que ha atravesado la moda flamenca por la cancelación de importantes citas, no quería dejar de apoyar a este sector y concretamente a SIMOF. Ha contado que cada vez que levantan el teléfono para ofrecerle participar hace un hueco en su agenda y que si no recibe esa llamada la hace ella porque no se lo quiere perder. Además, ha agradecido a su amiga Raquel Revuelta ( es coorganizadora de esta pasarela flamenca con su agencia Doble Erre) que siempre haya estado a su lado.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Para Eva, que ha compaginado su carrera de modelo con la de presentadora, ha sido una gran alegría volver a estar en esta pasarela flamenca y comprobar que todo ha evolucionado pero a la vez sigue igual a pesar del paso de los años. El instante más emotivo de su participación, según ha indicado para los micrófonos de Gtres, ha sido poder abrir esta edición y compartir escenario con todos esos diseñadores "que me han visto crecer y con los que he trabajado". Además, cuando la han calificado como un referente de la moda flamenca ha dicho sentirse "un poquito sobrepasada" porque se considera igual que todas las compañeras que desfilan en SIMOF, con las que dice haberse criado. Entre las modelos participantes destacan nombres como Marta López Álamo mientras que Claudia Ula Jiménez, hija de Raquel Revuelta, no podrá estar por su reciente positivo en coronavirus.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La recuperación de Cayetano

Durante su paso por esta pasarela flamenca que ha tenido como asistentes a Victoria de Marichalar, Jorge Bárcenas, María García de Jaime, Tomás Páramo o Toñi Moreno, la esposa de Cayetano Rivera también ha explicado cómo evoluciona el diestro tras fracturarse la clavícula izquierda hace quince días, una lesión que le ha obligado a ausentarse de la Feria de Valdemorillo que iba a suponer su regreso a los ruedos. "Está bien, recuperándose, todo bien", ha indicado sobre el torero, que tendrá que guardar reposo durante seis semanas tal y como indicaba el doctor Villamor. Sobre el pequeño Cayetano ha indicado que también está muy bien y que en esos momentos se encontraba "en el cole, a punto de salir". Precisamente del niño, que el próximo mes de marzo cumplirá cuatro años, ha hablado su padre en ¡HOLA!, donde ha contado lo mucho que le divierte estar en el campo. Además, ha reconocido que no le gustaría que su hijo siguiera sus pasos profesionales "por el riesgo que corremos los toreros".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.