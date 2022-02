Eva González y su hijo sorprenden a Cayetano Rivera casi un mes después de su cumpleaños

Cayetano Rivera cumplió 45 años el pasado 13 de enero, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido soplar las velas en compañía de su familia. El torero ha compartido una foto con Eva González y el pequeño Cayetano en la que aparece muy feliz. "Porque uno lo celebra cuando quiere o cuando puede", ha escrito entre risas. La presentadora de La Voz, por su parte, ha publicado otra imagen del diestro y su espectacular tarta de cumpleaños. "Nunca es tarde para celebrar tu vida. Felices, 45. Las velas había que soplarlas", ha dicho. Una vez más, la sevillana ha sorprendido a su marido con una tarta muy especial, inspirada en el traje que diseñó para Cayetano en la goyesca de Ronda de 2016.

El matrimonio está viviendo un momento de calma y su hijo, que el próximo 4 de marzo cumplirá cuatro años, llena de alegría todas las celebraciones, como se observa en la foto de familia en la que aparece haciendo un simpático gesto. "Es el centro de mi vida, soy feliz. Muchas veces le miro y digo: '¿pero dónde estabas antes?' ¿Cómo he podido vivir sin él?", declaró Eva tras ser madre. "Cayetano habla muchísimo, ha salido a su madre, y habla así como con las manos", añadió entre risas.

El diestro, aún convaleciente de la fractura de clavícula que sufrió el pasado 20 de enero, ha podido soplar las velas y pedir un deseo. Según contó en ¡HOLA!, este año tenía muy clara su petición. "Bueno, yo creo que ahora mismo, y más que nunca, salud para mí y para los míos", dijo. En esta entrevista también habló de su futuro. "No me queda mucho más en los ruedos", aseguró, pero todavía no ha llegado el momento. "En Ronda es donde empezó todo y en Ronda es donde me gustaría que se terminara, pero este año no va a ser". Cayetano siempre ha contado con el apoyo de su mujer en todas sus decisiones profesionales. "Eva lo único que me pide es que le dedique el mayor tiempo posible a esta profesión mientras esté en ella para estar más preparado y correr el menor riesgo posible", contó en la revista. Y él sigue su consejo a rajatabla.

La intención del torero es recuperarse cuanto antes y retomar la temporada mientras Eva continúa triunfando en televisión y sobre la pasarela. Hace unos días desfila en SIMOF y no podía reprimir las lágrimas. "Volver aquí es volver a mis orígenes, a la pasarela que me vió nacer", comenzó diciendo. "Ha sido muy emocionante. Hay ganas de que todo vuelva a la normalidad. Me sobrepasa todo esto", confesó. Tras esta preciosa experiencia, la sevillana regresó al Salón Internacional de la Moda Flamenca para apoyar a su cuñada, Lourdes Montes, con sus diseños. Eva acudió con Cayetano y los dos se mostraron muy cariñosos con su sobrina, Cayetana Rivera, que no quiso perderse la nueva colección de la mujer de su padre, Francisco Rivera.

Cayetano y Eva compaginan el trabajo con el cuidado de su hijo y por ahora no tienen intención de seguir ampliando la familia. "A mí me encantaría, pero las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo, a veces, dificultan las cosas. No siempre podemos hacer lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer", explicó el torero en ¡HOLA!.

