Álvaro Muñoz Escassi arropa a María José Suárez en SIMOF y muestra su buena relación con su suegra

"Y un año más me tocó cerrar esta pasarela, todavía recuerdo la primera vez que desfile en SIMOF hace ahora 27 años (...) Probablemente este sea mi último año, cada año lo pienso, que 27 ediciones a mis espaldas fueron suficientes pero me vuelvo a emocionar cuando año tras año suena el teléfono". Son las palabras que ha escrito María José Suárez tras pasar, un año más, por la pasarela de la Simana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF). La diseñadora ha vivido sin duda un día muy especial y no ha estado sola: su chico, Álvaro Muñoz Escassi, estuvo allí arropándola, demostrando, tras varios meses de relación, que es su mayor apoyo. Dale al play y no te lo pierdas.

