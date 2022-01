Anna Ferrer Padilla explica el motivo por el que ha estado desaparecida de las redes

Acostumbrados a las numerosas historias y publicaciones que Anna Ferrer Padilla realiza en sus perfiles sociales, muchos de sus seguidores se han preocupado al ver que pasaban varios días sin apenas compartir contenido. Por ello, la hija de Paz Padilla ha querido tranquilizarlos explicando el motivo de su desaparición: "Churris, perdonadme pero el lunes por la tarde me operé y aún me estoy recuperando. No os preocupéis, ha sido 100% estético y estoy muy bien. Pero ya me conocéis, estaba muy nerviosa y preferí no pasarme por aquí", ha escrito la influencer, mostrando una fotografía con la bata azul puesta minutos antes de entrar al quirófano para realizarse una rinoplastia. Además, Anna ha expresado que era una operación que siempre había tenido en mente hacerse y algo que había comentado con todo el mundo. Así, la también empresaria, ha contado que la cirugía se hizo en Sevilla, que se encuentra en perfecto estado y que ha confiado al 100% en el doctor que ha hecho el retoque.

Anna, que ha mostrado en su perfil varias fotografías en las que pueden verse las gasas y tiritas tras la operación, ha querido calmar a todos sus seguidores diciendo que no había pasado ni un día de la cirugía y ella ya estaba fuera de casa haciendo vida social. Además, quien está siendo un apoyo incondicional y está mimando en todo momento a la influencer ha sido Paz Padilla. "Para que veais lo bien que estoy, mi madre me ha llevado a comer por ahí todos los días", ha dicho Anna junto a otra instantánea en la que se come una ensalada.

La hija de Paz Padilla también ha querido quitar hierro a este asunto de la rinoplastia y les ha confesado a todos sus fans que aunque no habían pasado 24 horas le gusta mucho comer fuera, al aire libre. "Lo que me gusta una terracita, no lo puedo evitar", ha dicho, mostrando además que desde la habitación que tiene en casa de su madre tiene "controladas a las gallinas". Este retoque estético del que pronto se recuperará (y mostrará resultados), llega cuando Anna vive uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. El pasado otoño dio un giro a su vida dejando la casa de su madre para independizarse junto a su novio, el actor Iván Martín.

Pero no solo eso, a sus veinticuatro años es una empresaria de éxito que sigue triunfando con la firma No Ni Ná, que tiene con su madre. Y además, Anna arrasa en las redes sociales como una de las influencers del momento, con más de 770.000 seguidores… y sumando cada día. Su desparpajo, su naturalidad y su sonrisa son los ingredientes con los que cautiva a través de las pequeñas pantallas.

