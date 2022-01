La desgarradora despedida de Nika tras el fallecimiento de su madre

En nuestra vida hay una figura fundamental que está a nuestro lado desde incluso antes de nacer: nuestra madre. Este lunes Nika, de 42 años, está atravesando uno de los momentos más duros de su existencia ya que ha tenido que decirle adiós a su madre. Lo ha hecho a través de un desgarrador mensaje que ha querido compartir con sus seguidores donde se podía sentir su desolación ante la marcha de Pili. "La vida me ha arrancado el corazón de cuajo", ha escrito con gran tristeza. La imagen que acompañaba al sentido texto rendía un homenaje a su madre puesto que fue ella la que inmortalizó ese momento. "Tú nos sacaste esa foto tan preciosa, como muchas otras, ¿te acuerdas?". Una tierna instantánea en la que se puede ver a la cantante abrazada junto a su hija, Stella Rose, que en abril cumplirá 3 años. “La mejor mamá, la mejor abuela, la mejor mi mami”, ha añadido, dando muestra del profundo vacío que le ha dejado este adiós.

- De concursante de 'Operación Triunfo' a profesora de yoga: Nika nos cuenta su historia

VER GALERÍA

- Manu Tenorio habla sobre el último reencuentro con sus compañeros de OT en el que conoció al novio de Rosa

No ha desvelado los motivos del fallecimiento, pero, rota por el sufrimiento, la artista aún está tratando de asumir la pérdida. "Necesito entender que está pasando. No sé qué hacer con este dolor y esta tristeza. Descansa ya y cuida de Verdy que hoy justo hace un mes que también se fue. Te queremos mucho abuelita Pilli", así ha finalizado su desolador mensaje.

Volvía a reafirmar su dolor en un mensaje temporal. "Mi mamá bonita", ha escrito junto a un corazón roto y un emoticono llorando. "Qué dolor. Descansa ya tranquila y cuida de Verly", haciendo referencia a otra triste pérdida, la de su mascota, que falleció hace un mes. No están siendo buenos tiempos para Nika, a quien el programa Operación Triunfo lanzó a la fama en su segunda edición y, ahora, compatibiliza su pasión por la música con la del deporte y se ha convertido también en profesora de yoga.

VER GALERÍA

El pasado 23 de octubre, la artista madrileña vivía un día muy especial ya que volvía a subirse a un escenario tras un parón de tres años y medio. Un emotivo concierto en el que entre los asistentes tuvo a su mayor fan: su hija Stella Rose, fruto de su historia de amor con Jordi Roselló, con quien lleva más de una década de relación. La pequeña cantó y bailó todas y cada una de las canciones de su madre. La intérprete fue ovacionada y los espectadores disfrutaron viéndola de nuevo sobre un escenario disfrutando de su pasión. Una Nika más madura y con más ganas que nunca de cantar irrumpía con fuerza en el show.

Una emocionante vuelta que quiso compartir con todos sus seguidores. "Nuestro primer concierto. Prácticamente tres años y medio desde que no me subía a un escenario ... y no hace mucho veía muy lejos el volver a subirme a uno... por eso el día de ayer fue un día muy especial para mí, (y además acompañada de Stella después de unas semanas muy duras)", escribía. Y expresaba lo que había significado esa vuelta para ella, "una puesta en marcha de nuevo, un volver a empezar, un renacer", expresaba. "Gracias a todos los que me acompañasteis, os llevo en el corazón". Y finalizaba dando las gracias por "darme la oportunidad de disfrutar con mi música", concluía feliz después de su regreso a los directos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.