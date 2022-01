La contundente respuesta de Carmen Borrego a si cenará con su hermana y su sobrina en Nochebuena

Llegan fechas entrañables, sensibles y para disfrutar en familia. Hasta el momento se desconocía cómo iban a pasar la Navidad María Teresa Campos y sus hijas Carmen Borrego y Terelu Campos después del ávido enfrentamiento vivido en televisión. Sin embargo, parece que por fin las hijas de la presentadora han decidido enterrar el hacha de guerra de una verz por todas para disfrutar de una Navidad en armonía.

La esposa de José Carlos Bernal ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha contado lo mucho que significa su hermana Terelu para ella y aunque revela que aún no han hablado, ha manifestado públicamente que su hermana es mucho más importante en su vida de lo que ella cree y aunque se sufre en los malos momentos, nunca han dejado de ser familia.

Las hermanas Campos como todos los años celebrarán juntas Nochebuena. "Siempre paso la Nochebuena con mi madre y volveré a hacerlo. Siempre que esté mi madre, yo estaré con mi madre en Nochebuena. En fin de año no estoy porque no he estado nunca porque yo tengo también la familia de mi marido", aclaró Carmen, que respondió de forma clara a la pregunta de si que también estarán su hermana y su sobrina Alejandra Rubio sentadas a la mesa esa noche. "Por supuesto que sí. Estaré con familia, que no te quepa la menor duda".

Carmen Borrego aclara que pese a sus desavenencias nunca han dejado de ser familia. "El enfadarse no significa dejarse de querer. Yo creo que, al revés, te enfadas con la gente que quieres porque la gente que no quieres te da igual; y el haber tenido un enfado no significa que yo no quiera a mi hermana. Mi hermana es importantísima en mi vida, más de lo que ella se piensa. Jamás desaparecerá mi hermana de mi vida".

La hija pequeña de María Teresa Campos se ha mostrado muy afectada por el repentino fallecimiento de Verónica Forqué. "Sí, sobre todo yo tengo en mi cabeza a su hija porque perder a una madre es terrible, pero cuando se te muere en esas condiciones es muy terrible hasta que tú lo aceptas que creo que nunca lo aceptas, sino que aprendas a vivir con ello y nada más. Yo desde aquí le mando mi apoyo, mi cariño y decirle que se sale, aunque cueste se sale…" Su hermana Terelu Campos coincidió con ella en el programa MasterChef y acudió muy afectada a despedirse de ella en el Tanatorio de San Isidro en Madrid: "Yo le doy gracias a la vida porque me la pusiera en mi camino. Me he criado con sus películas, con sus obras de teatro", decía visiblemente emocionada. A su hija María le quiso decir en persona que contaba con todo su apoyo. "Desgraciadamente yo he tenido que vivir esto en la vida -su padre falleció en similares circunstacias- y tengo un aprendizaje que ella todavía no puede tener y que estoy aquí para todo lo que necesite".

