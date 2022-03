Las Campos celebran la Nochebuena en familia con una sonada ausencia

Sin lugar a dudas, la Nochebuena es una de las citas más familiares del calendario. Se trata de una noche muy especial para pasar junto a los seres queridos, y las Campos no han sido ser una excepción. María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen Borrego han disfrutado de una entrañable velada en familia en la casa de la antigua colaboradora de Sálvame en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Un evento al que tampoco faltaron Alejandra Rubio -única hija de la anfitriona- y su novio, Álvaro Lobo. La veterana periodista malagueña fue la primera en llegar a la casa de su hija mayor. Lo hizo al mediodía del martes 24 de diciembre a bordo de un coche conducido por su chófer habitual. Sin embargo, junto a ella no se encontraba su pareja, Edmundo Arrocet, una de las ausencias más sonadas de la jornada.

VER GALERÍA

A pesar de que la antigua presentadora de Qué tiempo tan feliz no quiso hacer ninguna declaración al respecto, el humorista chileno dejó muy claro en su última aparición televisiva, el pasado mes de noviembre, que todo marcha a la perfección entre ellos. "He escuchado que me han dejado la maleta en la puerta de casa, que soy un chulo, que ando con otras mujeres, que estoy arruinado, que me muero… es una cosa espectacular… y anoche estuvimos hablando de que vamos a cumplir seis años juntos. Y toda la gente que habló de nosotros, ahora se ha separado. A nosotros nos entra la risa...", aseguró durante su visita a Espejo Público.

VER GALERÍA

Quien sí se mostró muy simpática y elocuente con los medios a su llegada fue Carmen Borrego, que habló de sus deseos para el año que llega: "Al 2020 le pido salud para mí y todos los míos". Muy sonriente y ataviada con un llamativo traje de chaqueta fucsia, estaba junto a su marido, José Carlos Bernal. Quien también hizo gala de su habitual simpatía fue Alejandra Rubio, la hija de Terelu, que acudía a la cita fiel a su estilo con un look en total black.

VER GALERÍA

Pero lo mejor de la velada estaba aún por llegar. En el interior de la vivienda, las sorpresas no dedejaron de sucederse. Una de ellas fue la presencia del cantante Juan Peña, gran amigo de las Campos, que puso la banda sonora a la noche interpretando alguno de sus temas. Momentos irrepetibles que Terelu Campos quiso compartir con sus miles de seguidores. "¡¡¡Feliz Navidad!!! Qué bonita Nochebuena con la gente que quiero y me quiere", escribía junto a una imagen en la que aparece posando con el artista jerezano y Kike Calleja, antiguo compañero y otro de sus seres más queridos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.