Rocío Carrasco desvela que Terelu Campos será la madrina de su boda, ¿pero quién será el padrino?

Rocío Carrasco (47) ya ultima los detalles de su boda religiosa. La hija de Rocío Jurado y Fidel Albiac han cumplido 25 años juntos y para celebrar esta fecha tan señalada han tomado la decisión de pasar por el altar, si bien es cierto que ya se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil el 7 de septiembre de 2017 en la finca Valdepalacios, ubicada en la localidad toledana de Torrico.

Rocío Carrasco desvela nuevos detalles de su próxima boda religiosa con Fidel Albiac

Una cita a la que no van a faltar los familiares y amigos más cercanos del matrimonio. En esta lista de invitados figura el nombre de Terelu Campos, que, además, desempeñará un papel muy importante en la ceremonia. “¿Has leído el mensaje que te ha enviado Fidel? ¿No te has enterado o no te quieres enterar? Te lo digo yo si quieres, Fidel ha escrito a Terelu, quiere que sea su madrina en la boda en representación de Teresa”, ha explicado la primogénita de La Más Grande en una intervención telefónica en el programa de TVE D’Corazón.

Emocionada y visiblemente ilusionada, la colaboradora televisiva ha respondido a esta propuesta con un rotundo sí. “No me había enterado hasta ahora mismo que me lo acabas de decir tú. Por favor, sí quiero, sí quiero”. Una buena muestra más de la bonita relación de amistad que une a Rocío Carrasco con el clan Campos - tanto con la fallecida María Teresa como con Terelu y Carmen Borrego - con las que forjó un estrecho vínculo en los 90 y ahora considera parte de su familia.

Aprovechando la ocasión, Anne Igartiburu, maestra de ceremonias del ya mencionado espacio de entretenimiento, le ha preguntado a Rocío Carrasco sobre cuándo y dónde será el enlace. Sin embargo, la que fuese concursante de Bake Off: famosos al horno no ha dado más pistas al respecto. “No lo sé. Sé que es en el 2024. Tengo novio y el año. Tengo la madrina y el padrino, que no lo voy a decir. Necesitamos sitio y fecha. No necesito tanto tiempo para prepararlo”.

Un día complicado para Rocío Carrasco

Este 1 de junio se cumplen 18 años de la muerte de Rocío Jurado. El legado y recuerdo de la cantante siempre está presente en el corazón de todos aquellos que la quisieron. “Ella está conmigo todos los días de mi vida”. Además, en Chipiona, localidad natal de la intérprete, se le ha hecho un homenaje al que han acudido José Ortega Cano, su hermana Mari Carmen, Gloria Mohedano y su marido José Antonio y David Flores. Hay que recordar que la hija de Pedro Carrasco no tiene relación con esa parte de su familia.

