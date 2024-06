Ortega Cano y la familia Mohedano, con grandes ausencias, homenajean a Rocío Jurado en el 18 aniversario de su muerte Gloria Camila, que no ha podido asistir, ha compartido varias fotografías inéditas de su madre con ella, su padre y su hermano José Fernando

El 1 de junio de 2006 es una fecha que nunca olvidará la familia de Rocío Jurado, ya que es cuando falleció la artista dos años después de ser diagnosticada de cáncer de páncreas y recibir tratamiento en Houston. Este sábado su familia y todos aquellos que la querían, se han unido para recordar a la más grande en el 18 aniversario de su muerte. Un homenaje que ha tenido lugar en Chipiona, localidad gaditana que vio nacer a la intérprete de temas como Punto de partida, Señora o Como una ola.

El acto en memoria a Rocío Jurado ha comenzado con una misa en el santuario de la Virgen de Regla, del que ella era una ferviente devota. Hasta esta iglesia hemos visto llegar poco antes de las once de la mañana a José Ortega Cano, su hermana Mari Carmen que ha llegado junto a su marido Aniceto, Gloria Mohedano con su marido José Antonio y David Flores.

La gran ausente durante la eucaristía ha sido Gloria Camila, quien a través de su perfil público ha contado que estaba de camino a un examen de la universidad. Eso sí, no se ha olvidado de su madre y la ha recordado a través de su perfil público con un carrusel de fotografías inéditas de cuando eran pequeños: "Que no daría yo. Fuimos y seremos. PD: Son fotos que jamás habían salido a la luz y hoy he decidido junto con mi hermano José que las queríamos compartir".

Por su parte, Rocío Flores se encuentra de viaje en Indonesia, de ahí el motivo por el que su hermano, a quien está muy unido, haya acudido con sus tíos. Rosa Benito es otra de las habituales que no se ha dejado ver durante el 'Día Internacional de Rocío Jurado'. Quien no ha querido perderse esta cita anual ha sido Amador Mohedano. El hermano y ex representante ha evitado entrar por la puerta principal, al igual que el resto de los asistentes, y ha accedido por una de las puertas lateral del templo vestido de beige y con un sombrero con el que apenas se le veía el rostro.

Después de la misa en su honor, que ha sido retransmitida en directo a través de las redes sociales de la Asociación Cultural Rocío Jurado La Más Grande, los Mohedano se han desplazado hasta el cementerio donde reposan los restos de Rocío Jurado. En el Mausoleo dedicado a la artista, en el que han colocado flores, se han producido momentos en los que la emoción ha sido protagonista.

Este homenaje familiar ha concluido con una ofrenda floral en el monumento de la artista, que está situado en la avenida que lleva su nombre y cerca de la playa de la Cruz del Mar. Esta obra realizada por Juan de Ávalos es de bronce y piedra y se encuentra sobre un pedestal de mármol, en el centro de una rotonda. En este instante se han vividos los minutos más emocionante del acto. José Ortega Cano se ha acercado a la placa que hay en honor a Rocío Jurado y le ha dado un beso. Un momento en el que David Flores no ha podido aguantar las lágrimas y se ha fundido en un abrazo con su tía.

El 1 de junio de 2006 la muerte de Rocío Jurado dejó a todo el país casi sin aliento. A las cinco y cuarto de la pasada madrugada, La más grande, La señora de la copla, fallecía en su domicilio de Madrid, tranquila y rodeada por toda su familia, como ella siempre quiso. La artista tenía sesenta y un años y desde el verano del 2004 luchaba contra un cáncer de páncreas, la misma enfermedad por la que falleció su madre, Rosario Jurado. Su hermano y representante, Amador Mohedano, fue quién dio la trágica noticia a los periodistas que aguardaban a la puerta del chalé de La Moraleja. Amador, vestido de negro, aparecía sereno, conteniendo la emoción, y ejercía de portavoz de lo que nunca hubiera querido tener que hablar: "Ha muerto como siempre quiso. Se ha ido tranquila".

