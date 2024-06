Dabiz Muñoz se sincera como nunca sobre su vida con Cristina Pedroche y la pequeña Laia

Dabiz Muñoz conoció a Cristina Pedroche a finales de 2014 y supo que era la mujer de su vida. El mejor cocinero del mundo contó en el programa 100% únicos, de Cuatro, que sintió un auténtico flechazo al verla. "Yo trabajaba con una marca deportiva y fui a un showroom para probarme las prendas y justo apareció Cristina. Me la presentaron, me hizo cuatro o cinco bromas que me hicieron muchísima gracia. Cuando la vi entrar dije: 'Qué guapa es'. Pero cuando vi su sentido del humor dije: 'Esta chica tiene que ser para mí'", confesó emocionado.

Su amor fue tan intenso, que el 24 de octubre de 2015 se dieron el 'sí, quiero' en una sencilla e íntima ceremonia ante notario que tuvo lugar en su casa y sin más invitados que sus padres. La revista ¡HOLA! publicó en exclusiva las imágenes del enlace, al que siguió una gran celebración, según explicó Dabiz. "Hicimos una fiesta en uno de nuestros restaurantes, lo cerramos ese día e invitamos a nuestros amigos y familiares".

El chef, de 44 años, se siente inmensamente feliz al lado de la presentadora. "No sé muy bien qué he hecho yo para estar con una mujer como Cristina, no solamente por lo guapa que es sino por cómo es ella como persona", dijo. "Tengo muchísima suerte. Cristina me ha cambiado la vida y me la sigue cambiando, yo aprendo mucho de ella. Ella tiene una actitud muy positiva frente a la vida, está todo el día sonriendo, intenta que cada problema tenga una solución... Me ha enseñado a vivir el momento", manifestó.

A Dabiz no le supone ningún problema que le conozcan como "el marido de la Pedroche". "Me parece maravilloso, para mí Cristina es un ser de luz", afirmó. Y confesó que la pequeña Laia, que vino al mundo el pasado 14 de julio, les ha cambiado mucho la vida. "Tener una hija te cambia el día a día porque tienes que cuidarla, pero también te cambia por dentro. A mí me gusta decir que Cristina y yo éramos unas personas antes de ser padres y otras después. Es un viaje precioso que todavía estamos recorriendo", explicó.

Una de las cosas más increíbles que hace Laia, según reveló el cocinero, es despertarse con una sonrisa. "No sé por qué lo hará. Yo lo interpreto como que para ella comienza un nuevo día y está feliz de vivir. ¡Es maravilloso! Que ella tenga esa alegría por vivir a mí me enseña", compartió. Gestos como estos han ayudado a Dabiz a enfocarse en lo verdaderamente importante. "El nacimiento de mi hija me ha ayudado a entender que el éxito, al final, es ser feliz haciendo lo que haces y viviendo la vida que tienes", concluyó.