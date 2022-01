Terelu Campos explica el vínculo especial que le unía a Verónica Forqué y recuerda una anécdota con ella

Loading the player...

Para Terelu Campos, coincidir con Verónica Forqué en MasterChef Celebrity 6 fue un auténtico privilegio. "Yo le doy gracias a la vida porque me la pusiera en mi camino. Me he criado con sus películas, con sus obras de teatro", ha asegurado durante el velatorio de la actriz. La colaboradora ha acudido, acompañada por su hija, a dar el último adiós a la intérprete. Terelu ha confesado que se encuentra "desolada" por la triste noticia y ha explicado el vínculo especial que le unía a Verónica. Además, ha contado una anécdota que vivió con ella recientemente, durante la última aparición pública de la actriz. Dale al play para escuchar sus declaraciones.

