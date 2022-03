¡Qué descubrimiento! Ella, la hija de John Travolta, se anima a cantar y deja a todos boquiabiertos

Loading the player...

Ya sabíamos que Ella Travolta estaba siguiendo los pasos de sus padres, John Travolta y la fallecida Kelly Preston, en el mundo de la interpretación. Ha participado en películas como The Poison Rose o Dos canguros muy maduros y este año ha dado vida a una moderna Alicia en el País de las Maravillas en Get Lost. Pero, además, parece que Ella tiene un gran talento musical. La joven de 21 años ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que aparece tocando el piano y cantando un tema que ella misma ha compuesto y que ha incluido en un EP que lanzará el próximo año. Por supuesto, John Travolta está muy orgulloso de Ella y lo ha demostrado con el mensaje que le ha escrito. Dale al play y no te lo pierdas.

-Así es Ella, la hija de John Travolta que sigue sus pasos... y no solo de baile

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.