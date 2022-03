Anabel Pantoja no va a dejar 'Sálvame' y matiza sus últimas declaraciones

Anabel Pantoja no ha vuelto a Sálvame desde su boda con Omar Sánchez y las especulaciones sobre su futuro televisivo no dejan de sucederse. La sevillana, de 35 años, está centrada en su faceta como diseñadora de joyas y sigue adelante con su carrera de influencer, sin embargo, no descarta volver al programa que tantas alegrías -y algún disgusto que otro- le ha dado. Por eso, ha llamado a Jorge Javier Vázquez por teléfono para dejar claro, en pleno directo, que jamás ha dicho que trabajar en Sálvame fuera "indigno". "Estoy muy disgustada por lo que se ha publicado de que yo no valoro el programa. Se han tergiversado mis palabras", dijo entre lágrimas. "Yo siempre he sido muy agradecida con el programa. Nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas yo nunca he dicho eso. Quiero que sepáis que yo nunca morderé la mano que me ha dado de comer", añadió muy disgustada.

VER GALERÍA

Jorge Javier aseguró que la dirección de Sálvame está en contacto con Anabel Pantoja. "Estamos trabajando en una fecha de vuelta", aseguró el presentador. Pero todavía tendremos que esperar para ver a la colaboradora en el plató del programa. "Todavía queda un buen tramo", dijo la sevillana. "Yo os quiero mucho y tengo muy buen recuerdo de Sálvame, no me hagais tener mal recuerdo", pidió.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja ya comentó en la presentación de su firma de joyas que por ahora no tenía intención de volver a Sálvame, pero que no cerraba la puerta. "¿Por qué no vuelvo a Sálvame? Porque estoy muy bien, aunque echo mucho de menos a mis compañeros. El otro día se lo comentaba a los directores del programa en el cumpleaños de Belén (Esteban), que me daba llantina porque he pasado muy buenas tardes, pero para trabajar en Sálvame hay que ser un valiente", respondió. "En Sálvame he tenido tardes buenas y tardes malas, lo que pasa es que ahora estoy bien", insistió.

VER GALERÍA

La sevillana quiere estar tranquila y disfrutar de esta nueva etapa profesional. Además, espera vivir unas Navidades muy felices. Por eso, ha decidido mantenerse al margen de todos los conflictos que rodean al clan Pantoja. "Me estoy buscando la vida dignamente, sin hablar mal de nadie. Podría hacerlo, que es lícito, pero estoy lanzando una colección de joyas", dijo cuando le preguntaron por las polémicas de su familia. Con estas palabras, su objetivo no era cuestionar Sálvame, el programa en el que ha trabajado durante tantos años. "Me estaban preguntando por todo, por Kiko, por mi padre, en la presentación de mis joyas y yo no quería estropear ese momento y me callé. Yo dije que ahora estaba haciendo algo bonito, que era mi día y que me estaba ganando la vida dignamente sin hablar mal de nadie", repitió entre lágrimas mientras hablaba con Jorge Javier Vázquez.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.