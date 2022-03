Las emocionantes palabras de Isabel Torres, de 'Veneno', en su reaparición televisiva tras despedirse de sus seguidores

Isabel Torres, una de las protagonistas de la serie 'Veneno', aparece por primera vez en un plató de televisión después de despedirse de sus seguidores días atrás, tras confirmarle los médicos que, en principio, le quedaban “dos meses de vida”. La actriz, conocida por su papel en la serie dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, lleva batallando contra el cáncer de pulmón con metástasis en los huesos desde que se lo diagnosticasen al comienzo del rodaje de la ficción. Un tiempo de lucha constante en el que nunca se ha venido abajo: “Me está dando mucho dolor y muchos problemas. Mi cuerpo no está ahora como para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida”, aseguraba a sus admiradores a través de un vídeo. En una emotiva entrevista en Sábado Deluxe, Isabel Torres ha dado una lección de vida con cada una de sus palabras.

Isabel Torres, protagonista de 'Veneno': 'Es una serie muy necesaria, para cambiar y mover conciencias'

“La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarro de agua fría. De los más grandes que te puedes imaginar. Realmente cuando me lo dicen yo no sabía qué hacer. Si morirme, llorar, tirarme en el sofá… Tuve muchas opciones, pero sabía que estaba rodando la serie de mi vida. Pensé que aunque fuera lo último que hiciera lo iba a hacer bien”, ha explicado la actriz. “Casi todo lo que me ha pasado este año desde que me diagnosticaron el cáncer nunca lo imaginé. Todos estamos expuestos a morir, quizás yo tengo la muerte más de frente. Se mira a la muerte y te asusta. Si viene creo que voy a estar completamente preparada para marcharme tranquilamente”, ha confesado Isabel Torres con valentía, añadiendo que se estaba despidiendo de todos los familiares, amigos y también de sus exparejas.

Isabel Torres, la actriz de ‘Veneno’, nos habla de su enfermedad y de la felicitación que recibió, ¡de Tim Burton!

Aunque no ha sido nada fácil llegar hasta donde ha llegado, la actriz canaria ha hecho una mención especial de agradecimiento a todo lo que la vida le ha regalado: “Ahora parece que no, pero todo forma parte de un aprendizaje y una enseñanza. Lo he pasado mal, pero también he tenido cosas tan maravillosas por las que solo puedo dar las gracias. Es complicado, pero cuando se lleva con dignidad y con amor es la mejor manera”, ha afirmado emocionando a todos los colaboradores. “Sin darme cuenta he hecho de mi vida una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que tengo claro es que no voy a parar de batallar hasta el último momento”, ha asegurado Isabel, dejando claro que iba a seguir al pie del cañón: “O me deprimo, o disfruto de los momentos que me quedan y me despido de las personas que quiero”.

I sabel Torres recibe el Premio Ondas en directo

Durante el directo, el programa le ha dado una sorpresa entregándole el Premio Ondas que no pudo recoger en Barcelona, debido a su delicado estado de salud, por su interpretación en la serie de los Javis. Con lágrimas en los ojos, la actriz canaria ha abierto la caja que contenía el galardón, mientras escuchaba las palabras del secretario general del prestigioso premio de televisión, Jaume Serra, a través de un vídeo: “Para nosotros, Isabel, es un honor que puedas llevarte el caballo alado que es el fruto de tu trabajo. Nos hacía mucha ilusión que pudieras tenerlo esta semana. Te felicitamos desde los Ondas de una manera muy emocionada por tu trabajo en la serie y, sobre todo, por ese optimismo que nos estás vendiendo y este mensaje de vida”, ha explicado Serra.

La madre de Roberto Leal y la nieta de Iñaki Gabilondo, protagonistas por sorpresa en los Ondas

Tras escuchar las palabras del secretario general, la actriz se ha llevado una gran ovación del público y ha mandado un mensaje de agradecimiento por la estatuílla que premiaba su trabajo: “Ha sido muy emocionante (…) Tengo que darle las gracias a Jaume y a todo el equipo, que sé que habéis hecho un esfuerzo grandísimo por tener el premio aquí y dármelo de esta manera tan bonita”, ha dicho Torres, añadiendo era una de las formas “más originales de entregar un Premio Ondas”. “Qué bonito el caballo, creo que él me va a sacar de todo esto”, ha finalizado Isabel al recibir el galardón.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.