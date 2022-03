El reencuentro casual de Jorge Javier Vázquez con Carmen Borrego tras semanas de distanciamiento El presentador, que no ha hablado todavía con María Teresa Campos tras su conflicto del pasado octubre, ha asegurado que la llamará antes de Navidad

Llevan varias semanas sin hablarse, un silencio que ha terminado ahora después de un reencuentro en los pasillos de Telecinco. El distanciamiento de Jorge Javier Vázquez con las Campos, que comenzó el pasado otoño se ha acortado un poco tras la coincidencia que unió al presentador con Carmen Borrego en Viva la vida. Jorge Javier bromeó con Carmen asegurando que se habían portado muy mal. “Te lo estoy diciendo de broma porque no me acuerdo ya de nada” aseguró, mientras la hija de María Teresa Campos explicaba que siempre ha sido su amiga. El presentador de Sálvame señaló que el tiempo pone solución a todo e hizo una promesa: “Sabía que esto iba a pasar con el tiempo. ¿Y ahora sabes lo que me falta? Llamar a tu madre”.

Añadió que tiene intención de hacerlo antes de que lleguen las fiestas navideñas, una de las épocas más especiales del año. “Antes de las navidades la voy a llamar, que tengo ganas de hablar con ella, pero nos ha venido también bien un tiempo de reposo”. Jorge Javier dejó claro que el cariño que siente por la familia no ha desaparecido, aunque estaba muy enfadado. “Yo también hago muchas cosas de las que luego nos arrepentimos” explicó Carmen. El acercamiento finalizó con las palabras de Jorge Javier en las que aseguraba que le gustó tener esta conversación. “Me ha encantado verte. Yo estoy encantado de haber hablado con ella”.

Una entrevista, el detonante del distanciamiento

El disgusto entre estos dos reconocidos rostros de la televisión comenzó en octubre a raíz de una entrevista de María Teresa Campos en Sábado Deluxe. La periodista se negó a hablar de determinados temas con Jorge Javier Vázquez y amenazó con abandonar el plató en varias ocasiones. E presentado se confesó triste, decepcionado e incluso maltratado por lo ocurrido. "Pasé un domingo fatal (…), eché más en falta una llamada de Terelu y de Carmen diciendo que lo sienten, pero ese silencio de las dos...", comentó.

Días después María Teresa le envió un mensaje para suavizar tensiones al que Jorge Javier respondió en directo. “No tenemos que alimentar más y que todo lo que sentimos el uno por el otro creo que seguirá en pie, pero tenemos una conversación pendiente. Yo no quiero que te agobies bajo ningún concepto” señaló entonces.

