Hasta Victoria Beckham se ha quedado impresionada con el último entrenamiento de David

Las bromas son algo habitual entre David y Victoria Beckham. El sentido del humor es imprescindible en su matrimonio y, por eso, en muchas ocasiones vemos a la diseñadora reírse, cariñosamente, de su marido, especialmente de sus looks. Pero, en otras ocasiones, David consigue impresionarla. La ex Spice Girl ha compartido un vídeo en el que su chico aparece haciendo ejercicio sin camiseta. Cabeza abajo y sosteniéndose con la fuerza de sus brazos, aguanta bastante tiempo la postura, por lo que Victoria ha mostrado su admiración. Dale al play y no te lo pierdas.

