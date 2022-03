Tamara Falcó cumple su promesa más dulce con...¡la tarta de chocolate de Isabel Preysler! Un postre que ha resultado no ser tan sano como su madre pensaba y del que ha desvelado sus ingredientes

La semana pasada Tamara Falcó hizo la promesa de llevar un dulce hecho por ella misma a sus compañeros de El Hormiguero y la ha cumplido, ¡con muy buena nota! La colaboradora ha demostrado con creces, una vez más, sus dotes culinarias que la hicieron proclamarse ganadora de MasterChef Celebrity. Le pidieron algo de chocolate y Tamara ha sorprendido llevando a la tertulia una tarta muy especial, nada más y nada menos que la receta especial de Isabel Preysler. Un postre que llevaba consigo un gran secreto porque, según ella misma ha contado, su madre siempre había pensado que se trataba de una tarta muy sana, algo que Tamara Falcó desmintió por completo cuando descubrió los ingredientes de la fórmula familiar: "No quiero destrozar el corazón de mi madre, pero esta tarta no es muy sana."

Tamara Falcó explicaba entre risas que este postre siempre había sido considerado el pastel supersano de Isabel Preysler, tanto que, ha recordado cómo le decía: "Come más tarta, que adelgaza", Pero nada más lejos de la realidad. La colaboradora narró en la tertulia que cuando se dispuso a cocinarla se encontró todo tipo de "ingredientes no identificados". Al parecer, Isabel Preysler estaba muy equivocada en cuanto a los ingredientes que realmente lleva la tarta. "La receta original pasó a mejor vida cuando tiene que saber genial", explicaba en directo antes de detallar de qué estaba hecho su postre: "En vez de llevar chocolate de 85% lleva del 50%, mi madre creía que llevaba siempre del 80 ó 90%. También pensaba que llevaba agave y sucanat…¡error! Lleva azúcar moreno. También pensaba que llevaba solo harina de almendras y no, lleva harina de almendras y harina normal y…¡bien de margarina!" Una lista de ingredientes tan calóricos que despertó el sarcasmo de Cristina Pardo quien exclamaba: "¡La noticia sería que estuviera mala!", a lo que Tamara Falcó contestaba: "La noticia es que le acabamos de destrozar a mi madre su plan de sábado y domingo."

Con más o menos calorías, lo que ha dejado muy claro Nuria Roca es que la tarta de Tamara Falcó estaba deliciosa con solo probarla. Por lo que la cocinera no ha tenido ningún reparo en explicar parte del proceso de elaboración, desvelando que el secreto consiste en que "es como dos tartas en una", pues la parte central no tenga la misma textura. Un postre que, ha dicho, no es tan sencillo como parece y que tiene un tiempo de elaboración de una hora y media.

En cuanto a lo de compartir la receta, parece que Tamara no está muy convencida de divulgar los ingredientes secretos de la tarta de su madre, al menos hasta que no consiga mejorarla: "Yo quiero desarrollar la receta de esta tarta para que realmente sea sana", confesaba la colaboradora. Teniendo en cuenta que Tamara Falcó ha demostrado que siempre cumple sus promesas, solo es cuestión de tiempo que le regale a su madre una versión mejorada de su postre estrella.

