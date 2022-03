Toñi Moreno manda un dulce mensaje a Nagore Robles por sustituirla

Toñi Moreno ya cuenta los días que le quedan para convertirse en mamá por primera vez de una niña que llevara el nombre de Lola. La periodista se encuentra en avanzado estado de gestación, por lo que recientemente se ha visto obligada a tomarse la baja y dar el relevo de los programas de los que se encuentra al frente. Si bien hace tan solo unas semanas se enfrentaba a la triste noticia de la cancelación de Aquellos maravillosos años por sus bajos datos de audiencia, en esta ocasión, la de Sanlucar de Barrameda ha mostrado una enorme sonrisa para expresar lo feliz y orgullosa que se siente con su sustituta en Mujeres y hombres y viceversa, Nagore Robles. La tertuliana televisiva ocupaba su lugar en el espacio de citas a finales del mes de noviembre, pero no ha sido hasta ahora cuando la presentadora titular le ha dado 'su bendición' ante sus miles de seguidores.

VER GALERÍA

"Sabía, cuando te conocí, que no me iba a equivocar. Me pareciste @nagore_robles, una excelente persona, y un diamante por descubrir. Qué bien lo haces y qué orgullosa estoy de ti", escribía junto a una imagen en la que aparece con la tertuliana televisiva en el plató. Unas palabras con las que expresaba su agradecimiento y tranquilidad al comprobar en sus primeras emisiones que ha elegido a la mejor profesional posible durante su ausencia. Muy emocionada por esta grata bienvenida en su nueva etapa, la vizcaína también ha querido responder a su mensaje: “Eres más bonita... que fácil lo haces todo y cuánto amor desprendes! Gracias mil veces”.

VER GALERÍA

De esta manera, Nagore cumplía su gran sueño al pasar de asesora a presentadora del popular programa de los mediodías en Cuatro, en el que apareció por primera vez en 2013. Precisamente, el mismo día de su nombramiento, la antigua participante de Gran Hermano dio un bonito discurso de agradecimiento de cara a esta gran oportunidad, algo que está queriendo aprovechar al máximo: "Quiero darte las gracias a ti porque sé que has tenido mucha culpa de esto, Toñi, siempre he sido tu preferida y has terminado confiando en mí. Este es el programa al que más cariño tengo, donde más he aprendido y más feliz he sido. Espero no decepcionar". Una bonita intervención en la que no quiso olvidar el importante papel que su familia ha tenido en su carrera televisiva.

Loading the player...

Toñi Moreno reconoce que tiene fatiga en el embarazo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.