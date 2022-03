Ana Boyer y Fernando Verdasco celebran dos años de casados junto a su bebé en el año más 'viajero' de sus vidas

Loading the player...

Este sábado se cumplen dos años de la romántica boda con la que Ana Boyer y Fernando Verdasco se dieron el ‘sí quiero’ en la isla caribeña de Mustique. Durante todo este tiempo, la pareja no ha dejado de mostrarnos el gran amor que se profesan el uno al otro. Ademas, este 2019 ha sido muy especial para Ana y Fernando, ya que el pasado mes de marzo vivieron con emoción el nacimiento de su primer hijo, Miguel. Pese a ello, la pareja no ha dejado de viajar y les hemos visto en compañía del pequeño visitando Nueva York, París, Doha, Shangái o las Maldivas. ¿Quieres saber cómo ha sido este segundo año de casados de Ana Boyer y Fernando Verdasco? Dale al play y no te lo pierdas.

