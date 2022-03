Carlos Felipe y Sofia de Suecia inauguran un museo sobre Avicii, el artista que actuó en su boda

Carlos Felipe y Sofía de Suecia han vivido este jueves una jornada muy especial en la que han rendido homenaje a un amigo muy querido. Los Príncipes han sido los encargados de inaugurar el Avicii Experience, un museo con el que se rinde tributo al famoso dj, de cuya muerte se cumplirán 4 años el próximo mes de abril. Un símbolo de la música internacional y de la cultura sueca con un legado que sigue muy presente a día de hoy. La apertura de este nuevo centro ha tenido lugar en Estocolmo y ha contado con la pareja real que, además de admirar al artista, mantenían con Tim Bergling, su nombre real y la persona que estaba detrás de la estrella mundial, una estrecha relación de cariño y amistad.

- Sofía de Suecia y sus tres hijos, los mayores fans del 'piloto' Carlos Felipe

VER GALERÍA

- Carlos Felipe y Sofia de Suecia bautizan a su hijo, el príncipe Julian, en una ceremonia con 80 invitados y llena de detalles, música e historia

La princesa Sofía ha sido la primera en pronunciar unas palabras. Con la emoción en el rostro ha expresado que es "un honor estar aquí en la inauguración del Avicci Experience", tras lo que ha citado algunas palabras del propio productor de su canción The Nigth. Al finalizar su pequeña intervención ha sido el turno del Príncipe quien ha insistido en el placer que era para ellos "y lo felices que estamos de estar aquí. Para una ocasión tan significativa". Sofía de Suecia ha lucido un sencillo jersey de color negro y cuello alto, con unos pantalones palazzo del mismo tono. El toque lo ha puesto con un cinturón fajín de cuero que marcaba su cintura y resaltaba su silueta.

VER GALERÍA

El hijo de los reyes Carlos Gustavo y Silvia y su esposa han sido los encargados de cortar la cinta con la que se daba por inaugurado el museo, aunque no se abrirá para el público general hasta el próximo sábado 26 de febrero. Pero no han estado solos en ese emocionante momento, han estado acompañados por el padre del artista, Klas Bergling, ademas de por la directora creativa, Ingmarie Halling, el director general de Pophouse Entertainment, Per Sundin, y la productora de contenidos Lisa Halling-Aadland. El Avicii Experience es, según los responsables, "un emocionante museo tributo a un verdadero icono de la música dance y la cultura popular", plagado de material nunca antes visto sobre el artista. Los príncipes han recorrido el museo que cuenta con curiodidades como un estudio de grabación y objetos personales del Dj y productor sueco.

VER GALERÍA

Tim Bergling padecía una enfermedad mental y el 20 de abril de 2018 fue encontrado muerto durante un viaje a Omán, una noticia que consternó a Carlos Felipe y Sofía de Suecia, quienes emitieron un comunicado en el que decían: "Estamos conmocionados por la noticia de que Tim Berling ha muerto. Estamos agradecidos por haberlo podido conocer como artista y como a una persona maravillosa", dijeron a través de su perfil social. "Con su música maravillosa hizo de nuestra fiesta algo inolvidable", agregaron. Dada su buena relación, el Dj actuó durante la recepción de su boda en 2015. El 5 de diciembre de 2019 era la pareja real la que asistió a un concierto tributo a Avicii en un abarrotado Friends Arena, en Estocolmo, en un evento donde todos los fondos que se recaudaron se destinaron a organizaciones benéficas que apoyan la concienciación sobre la salud mental.

VER GALERÍA

La figura de Avicii sigue muy presente en la vida de Carlos Felipe y Sofía de Suecia quienes el pasado verano volvieron a rendirle un pequeño homenaje. En agosto se celebró el bautizo de su hijo menor, el príncipe Julian, y durante la ceremonia sonó su tema Hey Brother, un guiño a su amigo fallecido dos años atrás. Ahora, su legado se perpetuará en su museo donde se rendirá tributo al músico internacional a través de fotos, vídeos, recuerdos y música inédita del artista.