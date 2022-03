El nuevo frente legal de Marta Luisa de Noruega y su novio Durek Verret

Marta Luisa de Noruega y su novio, el chamán Durek Verret, no están dispuestos a que nada ni nadie enturbie su historia de amor. La pareja, especialmente la Princesa, ha pasado unos meses muy difíciles después de que el 25 de diciembre de 2019 su exmarido, Ari Behn, y padre de sus tres hijas se suicidara. Desde entonces está volcada en su faceta de madre y no se ha separado de sus niñas, a pesar de tener a su amor en los Estados Unidos. No obstante, y pese a la distancia que les separa, la pareja sigue luchando por su historia y tienen claro que lo suyo va muy en serio. Por eso mismo han emprendido acciones legales para evitar que personas del pasado los desacrediten.

VER GALERÍA

La pareja ha decidido contratar a un abogado para evitar que el exnovio de Durek, Hank Greenberg, les difame, según ha publicado la revista noruega Se og Hor. Al parecer, hay mucho interés mediático en conocer los detalles de la relación que el chamán tuvo con este hombre durante cinco años y Hank estaría dispuesto a contar todos los entresijos. Ya ha concedido algunas polémicas entrevistas en las que asegura que el chamán es “violento”, algo que estaría respaldado, según su versión, por un atestado policial. También ha manifestado que Verret cambió su forma de ser después de someterse a un trasplante de riñón y que era “manipulador”.

- Durek Verret cuenta en qué fecha significativa conoció a los padres de Marta Luisa de Noruega

- La felicitación (con guiño a Ari Behn) de Durek Verret a la hija de Marta Luisa de Noruega

La publicación noruega va más allá y asegura que Marta Luisa y Durek están tratando de evitar que Hank Greenberg vuelva a hablar. Para ello han recurrido a uno de los abogados estrella de Estados Unidos, Richard Gora, del despacho Gora LLC, que le ha advertido que emprenderá acciones legales si vuelve a acusar al que fue su pareja. En el documento´, el letrado explica que “desde que el chamán Durek entabló relación con la princesa Marta Luisa, ha sufrido una serie de acusaciones falsas. Si se niega a cumplir lo que se le pide nos veremos obligados a emprender acciones contra usted”. Entre las consecuencias podría haber una demanda millonaria por difamación.

VER GALERÍA

Durek Verret y Hank Greenberg se conocieron en 2007 y rápidamente se fueron a vivir juntos. Incluso compartieron algún negocio. Sin embargo, cinco años después, los desencuentros afloraron y el chamán decidió poner fin a su historia de amor. Por su parte, la prensa noruega asegura que no hay precedentes de que un miembro de la Familia Real haya dado su consentimiento para demandar a alguien.

VER GALERÍA

Aunque Marta Luisa de Noruega y Durek proclaman su amor a los cuatro vientos, la Princesa se ha mostrado recientemente molesta con los paparazzi. Mientras, la Princesa y sus hijas celebraron hace unos días el Día Nacional de Noruega, una celebración que las sirvió para recuperar la sonrisa después de la trágica desaparición de Ari Behn.