Marta Luisa de Noruega viajará este fin de semana a Marbella, ¿lo hará acompañada?

La cuenta atrás ha comenzado. Quedan solo 72 horas para que Marbella acoja una de las citas más esperadas de toda la temporada estival, la gala Starlite. Una gran cita solidaria que este año celebra su décimo aniversario, que promete ser inolvidable. Y es que la cena contará con un sinfín de sorpresas que harán las delicias de todos los asistentes, entre los que no solo habrá estrellas nacionales e internacionales de distintos ámbitos. Este domingo, la Cantera de Nagüeles también recibirá a un miembro de la realeza europea: la princesa Marta Luisa de Noruega.

VER GALERÍA

La hermana del príncipe heredero, Haakon de Noruega, ha confirmado su asistencia a esta gala puesta en marcha por el actor Antonio Banderas y por Sandra García-Sanjuán. Además, no solo disfrutará por primera vez de esta cena sino que será una de las grandes protagonistas ya que está en la lista de premiados por su "dedicación y participación personal en diferentes fundaciones de su país y por su lucha por la igualdad de oportunidades en muchas comunidades a nivel mundial". Junto a ella, otros nombres como la pareja Almudena Fernández y Aritz Aramburu, Carlos Rivera y Diego Torres serán galardonados.

Lo que no ha confirmado Marta Luisa todavía es si vivirá la magia de esta noche ella sola o, por el contrario, disfrutará de Starlite al lado de su pareja, Durek Verret, con el que lleva algo más de dos meses de intensa relación. Desde que se hiciera público el romance entre la princesa y el chamán de Gwyneth Paltrow, al que define como su "alma gemela", se han vuelto inseparables así que no sería extraño que ambos posaran juntos en el photocall de esta cita solidaria que llega escasas horas después de que la hija de los Reyes de Noruega tome una inesperada decisión respecto a su título real.

VER GALERÍA

La romántica declaración de Durek a Marta Luisa de Noruega

"Últimamente ha habido mucha discusión sobre mi uso del título de Princesa en contextos comerciales. El hecho de que usara el título durante mi gira de conferencias ha sido una provocación para muchos, algo que entiendo bien. Me he tomado muy en serio las críticas sobre el asunto y, junto a mi familia, hemos decidido hacer algunos cambios. Hemos acordado lo siguiente: Usaré el título de Princesa cuando represente a la Casa Real noruega y cumpla con mis tareas oficiales, en casa, en el extranjero y en contextos más privados. Pero desde hoy no usaré mi título de Princesa con fines comerciales”, aseguraba en redes sociales.

Se desconoce si Marta Luisa, que se divorció de Ari Behn hace tres años, aprovechará su viaje a España para disfrutar de unos días de descanso en nuestras playas, de las que han disfrutado sus familiares en las últimas semanas. Fue el pasado fin de semana cuando su padre, Harald de Noruega, participaba en la Copa del Rey MAPFRE de Vela, competición celebrada en Palma de Mallorca. Además, los príncipes Haakon y Mette Marit han estado en Formentera junto a sus hijos, Sverre Magnus y Ingrid Alexandra, quien se escapó también a Marbella para disfrutar en el festival Starlite del concierto de John Legend.

VER GALERÍA

Loading the player...

Marta Luisa de Noruega, de vacaciones con el chamán Durek y Gwyneth Paltrow