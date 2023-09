La fiesta alemana que ha hecho que Alberto de Mónaco no acompañara a la princesa Charlene a Sudáfrica La esposa del soberano monegasco se encuentra en el país que la vio nacer para participar en actos de la fundación que preside

Alemania vive ya su Oktoberfest, una de las fiestas populares más grandes del país y una de las mayores del mundo y en la que solo se sirve un tipo de cerveza con unos estándares concretos. Este evento no se lo ha querido perder el príncipe Alberto de Mónaco que se ha desplazado a Munich para disfrutar de uno de sus festejos más conocidos. Se esperaba al Príncipe en Sudáfrica a donde en un primer momento se dijo que iba a acompañar a la princesa Charlene para participar en varios actos de su fundación, pero finalmente su destino ha sido otro.

El jefe de Estado monegasco vistió los tradicionales pantalones y chaqueta bávaros y fue fotografiado con un grupo de amigos. También estuvo en Munich en la Oktoberfest su ex Nicole Coste, madre su hijo Alexandre, de 20 años, aunque según palabras de la exazafata togolesa a Bild “no estábamos en la misma mesa”. Esta gran fiesta que dura desde mediados de septiembre hasta principios de octubre se creó en 1810 para que la población pudiera celebrar el matrimonio del rey Luis I de Baviera con Teresa de Sajonia- Hildburghausen y cada año se esperan alrededor de 6 millones de visitantes.

Tras estar el sábado en Munich, el monarca del Principado regresó a casa y un día después se encontraba limpiando las calles del Principado con sus hijos mellizos Jacques y Gabriella con motivo del Día Mundial de la Limpieza. Provistos de guantes y bolsa de basura, los pequeños ayudaron en la recogida de residuos a su padre.

Mientras, Charlene sigue en Sudáfrica con motivo de la iniciativa Aprende a nadar, que está organizada y dirigida para unos cien niños de escuelas de la región. Como decíamos anteriormente, ahora se ha sabido el motivo que ha ausentado al príncipe Alberto de su paso por África, que no ha sido otro que acudir a la Oktoberfest.

Esta nueva separación física de la pareja llega después de que Alberto de Mónaco concediera una entrevista en el Corriere della Sera en la que dijo: “Charlene está siempre a mi lado (...) No entiendo todos esos rumores que me duelen sobre ella de que si vive en otro lugar, en Suiza, con citas previas para vernos. Falsedad”. Días más tarde fue la Princesa la que concedía otra entrevista en Monaco-Matin que tras sus problemas de salud del pasado se siente “en muy buena forma, feliz y serena”, hasta el punto de tener pensado volver a practicar deporte: “Camino habitualmente, pero me gustaría volver a entrenar en natación para recuperar un poco más de energía y sentirme más fuerte”. Sobre sus hijos dijo que quiere que tengan “una infancia feliz (...) son solo niños, pero sujetos al escrutinio público”.