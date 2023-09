Primeras imágenes de Charlene en su vuelta a Sudáfrica, ¿dónde está su marido el príncipe Alberto?

Es un viaje muy especial para ella por muchos motivos, tanto en lo bueno como en lo malo, ya que supone su regreso al continente que la vio nacer hace 45 años y al país donde experimentó uno de los peores episodios de su vida por culpa de la enfermedad que sufrió en 2021. La princesa Charlene volvía este fin de semana a Sudáfrica y hemos podido ver ya sus primeras imágenes allí, donde aparece con semblante tranquilo, feliz y relajado.

Alberto de Mónaco habla alto y claro sobre Charlene mientras sorprenden sus últimas imágenes juntos

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Concretamente, la esposa de Alberto de Mónaco se ha desplazado hasta el lujoso complejo hotelero de Sun City (al noroeste del citado territorio) para presidir y participar en un acto de su fundación. Se trata de la iniciativa Aprende a nadar que está organizada y dirigida para unos cien niños de las escuelas de la región, donde la que fuera deportista olímpica se ha sentido como en casa y siempre rodeada de los más jóvenes.

De su estado de salud al futuro de sus hijos: Charlene de Mónaco toma la palabra

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En este conocido como Water Bike Challenge se esperaba también la presencia del soberano monegasco junto a su mujer, si bien se desconocen los motivos de su ausencia. Fue el pasado agosto cuando los organizadores del evento anunciaron que tanto ella como Alberto estarían hoy aquí, algo que no ha ocurrido finalmente.

"Nos sentimos profundamente honrados de que sus altezas asistan y apoyen esta causa", señalaba en tercera persona del plural la firmante del comunicado que no era otra que Chantell Wittstock, la cuñada de Charlene y responsable de la rama de su fundación en Sudáfrica.

Alberto y Charlene de Mónaco, juntos con sus hijos en la vuelta al cole tras desmentir los rumores de crisis

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Promete ser un día inolvidable para la recaudación de fondos", añadían en su nota de prensa sobre este programa didáctico de talleres que buscan reducir al mínimo la cifras de ahogamientos en el país. Charlene no ha fallado a su cita ineludible con estos menores y posaba con todos ellos muy sonriente de forma grupal, durante una jornada de lo más agradable y soleada que pocos han querido perderse.

Jacques y Gabriella de Mónaco y los hijos de Carlota Casiraghi, grandes protagonistas del tradicional pícnic del Principado

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Todo apunta a que el príncipe Alberto no ha acompañado a su pareja tampoco esta vez, puesto que el propio mensaje de la Casa Real monegasca -donde se incluyen las fotos de su esposa allí- no habla en ningún momento de él. "Como parte de su viaje a Sudáfrica, la Princesa Charlene..." , se puede leer en su nota oficial con estas palabras, de lo que se deduce que su esposo no se encuentra en dicho país. De momento, la razón de este cambio de planes no se ha hecho pública.

Loading the player...

La princesa Charlene regresa a Sudáfrica donde ha vivido sus mejores y sus peores momentos

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Es más, el jefe de Estado sí acudía este viernes a un compromiso institucional en el Principado para inaugurar una exposición sobre Picasso, por lo que resulta imposible que estuviera al mismo tiempo dentro de un avión con la madre de sus hijos Jacques y Gabriella. Alberto II se reunía con Bernard, nieto del pintor malagueño, para dar el pistoletazo de salida a esta muestra donde se exhiben obras que el genial artista dedicó en su época a la antigua Grecia y Roma.

El cambio de rumbo de Charlene de Mónaco

VER GALERÍA

La cita en Mónaco que ha reunido a los Grimaldi incluida la princesa Charlene, con un detalle muy significativo