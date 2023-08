La razón por la que Charlene regresará a Sudáfrica, aunque esta vez con Alberto de Mónaco

Charlene de Mónaco regresará a Sudáfrica en septiembre. La princesa de Mónaco realizará este viaje con motivo del evento deportivo Water Bike Challenge, organizado por su fundación princesa Charlene que busca promover valores como la solidaridad, el esfuerzo y la humildad. A diferencia de otras veces, la exnadadora olímpica no viajará sola, lo hará en compañía de su marido, el soberano Alberto de Mónaco, con quien visitará el país que la vio crecer.

VER GALERÍA

The Water Bike Challenge es un desafío deportivo lanzado por la Fundación Princesa Charlene para concienciar a la población sobre la importancia del aprendizaje de la natación y la prevención de ahogamientos en Sudáfrica. El evento tendrá lugar el 16 de septiembre en Sun City y será presidido por los príncipes monegascos.

"Este acto destaca nuestro compromiso de salvar vidas e inculcar una cultura de seguridad acuática en nuestras comunidades. Estamos profundamente honrados de que Sus Altezas Serenas, el Príncipe Alberto y la Princesa Charlene de Mónaco, asistan a este evento, para apoyar la causa de la Fundación", señaló Chantell Wittstock, cuñada de Charlene y líder de la rama sudafricana de la fundación. "Promete ser un día inolvidable, marcado por una competencia emocionante, la llegada de ciertas celebridades y una recaudación de fondos para apoyar los notables proyectos de la Fundación", señala el comunicado de prensa enviado por la organización. Si bien Charlene participó en 2020 en The Crossing: Calvi - Monaco Water Bike Challenge, esta vez, la princesa Charlene no competirá.

-Cronología de una ausencia: los 14 meses que Charlene ha permanecido alejada de la vida pública de Mónaco

VER GALERÍA

Se trata de la primera visita de Charlene a Sudáfrica desde que contrajera una grave infección de oído, nariz y garganta en mayo de 2021 y que la hizo permanecer seis meses en su país de origen. Sus problemas de salud le impidieron regresar a casa cuando viajó al país africano en primavera y, durante ese tiempo, además de someterse a tres operaciones y una larga convalecencia, tuvo que enfrentarse a la distancia que la separaba de su marido, el príncipe Alberto, y sus hijos, Jacques y Gabriella, que entonces tenían seis años.

-Alberto de Mónaco y sus hijos viajaron a Sudáfrica para acompañar a Charlene tras su operación

Antes de embarcar rumbo a casa, en noviembre de 2021 la princesa contaba cómo había sido su estancia. "Estar aquí fue un momento muy difícil, pero al mismo tiempo fue maravilloso regresar a Sudáfrica. Me gustaría dar las gracias a los médicos, que hicieron un trabajo impresionante y me ayudaron mucho. Y, ahora, no puedo esperar a reunirme con mis hijos. Gracias, Sudáfrica, gracias a todos. Dios los bendiga”.



Loading the player...

Haz click para ver el documental de Charlene de Mónaco, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!