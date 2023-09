Alberto de Mónaco habla alto y claro sobre Charlene mientras sorprenden sus últimas imágenes juntos

Los rumores de crisis matrimonial entre Alberto y Charlene de Mónaco han vuelto a resurgir este verano a raíz de unas informaciones que apuntaban a que el monarca monegasco y su esposa hacían vidas separadas porque ella viviría en Suiza y solo se desplazaría al Principado para cumplir con un número de actos oficiales. A pesar de haber aparecido juntos y en buena sintonía en varios compromisos oficiales, el Príncipe ha querido zanjar estas especulaciones negando, una vez más, cualquier tipo de problema en su relación con la princesa Charlene.

En una entrevista en el Corriere della Sera, el hermano de las princesas Carolina y Estefanía se ha mostrado tajante y ha dicho: “Charlene está siempre a mi lado (...) No entiendo todos estos rumores que me duelen sobre ella de que si vive en otro lugar, en Suiza, con citas previas para vernos. Falsedad”. Sí reconoce los problemas de salud que obligaron a alejarse de la vida pública a su esposa durante más de un año durante 2021 y 2022. “Charlene tuvo algunas dificultades hace ya muchos meses, pero ahora, gracias a Dios, las ha superado y está siempre a mi lado. Me apoya en la dirección del Principado, pero no estamos juntos las 24 horas del día, somos una pareja trabajadora y el trabajo a veces solo nos permite vernos al final de un largo día lleno de co,promisos”.

En la misma entrevista el príncipe Alberto también asegura que en un par de años empezará a preparar a su hijo Jacques (8), heredero al trono, en sus futuros deberes institucionales. También su otra hija melliza Gabriella “tendrá muchas responsabilidades y un papel en el Mónaco del mañana”, de la misma manera que él mismo ha confiado en sus dos hermanas. La formación de Jacques podría pasar por un periodo de formación militar: “no le forzaré, pero se lo recomendaré”, aseguró.

Quién sabe si para reforzar sus palabras vertidas en el periódico italiano o por pura casualidad Alberto y Charlene de Mónaco se han dejado ver este domingo en Marsella (Francia), donde han visto el partido de la Copa del Mundo de rugby que enfrentó a la selección de Sudáfrica, país natal de la Princesa, con la de Escocia. La pareja se mostró muy atenta al partido, el Príncipe, incluso, inmortalizó algunos momentos con su teléfono móvil y echó mano a sus prismáticos para no perder detalle. También se le vio abrazando a su esposa en algunos momentos. Un día antes, era la princesa de Gales la que acudía a apoyar a su selección.