El rey de los zulúes, gran amigo de Charlene de Mónaco, en el hospital por sospecha de envenenamiento

El misterio y la intriga rodean la salud del rey zulú Misuzulu kaZwelithini desde hace días después de que fuera llevado al hospital tras las sospechas de que podría haber sido envenenado después de que uno de sus más estrechos asesores, el jefe Buthelezi, muriera probablemente intoxicado. A sus 48 años, el monarca de la nación zulú se hizo conocido hace unos años por su estrecha relación de amistad con Charlene de Mónaco, unos lazos que se unieron aún más tras la convalecencia de la Princesa en Sudáfrica, su país natal.

El Rey buscó atención médica en Suazilandia ya que en Sudáfrica no se sentía del todo cómodo ya que tiene algunos temores a ser tratado allí porque aún sigue muy afectado por la muerte de sus dos padres con pocas semanas de diferencia en un centro sanitario sudafricano en 2021. A esto se le suma que uno de sus grandes colaboradores muriera de manera repentina, según ha informado el jefe tribal Mangosuthu Buthelezi. Según ha informado la BBC, citando a un portavoz oficial, el Rey se encuentra “en perfecto estado de salud”. De momento no hay ningún sospechoso entre la Familia Real que esté detrás de esta posible intoxicación. La Policía sudafricana aún no ha hecho comentarios sobre la investigación.

El rey Musuzulu fue coronado frente a miles de personas el pasado octubre. Sin embargo, hay una feroz lucha de poder en el seno de la Familia Real por el ascenso al trono de este hombre. Una facción está desafiando su derecho al trono ante los tribunales, insistiendo en que no es el heredero legítimo de su difunto padre, el rey Goodwill Zwelithini, quien también fue muy amigo de la princesa Charlene y a cuyos funerales acudió en marzo de 2021. Alegan que otro hijo del antiguo monarca, el príncipe Simakade, debería ser el monarca. El antiguo Rey tuvo seis esposas y al menos 26 hijos. Además su testamento también fue impugnado ante la justicia por su primera esposa, la reina Sibongile Dlamini-Zulu, y sus dos hijas. Un tribunal desestimó su caso el año pasado, pero ellas aseguraron que apelaría el fallo.

El rey zulú no tiene poder político y su papel dentro de la sociedad sudafricana se circunscribe a la esfera ceremonial, pero sigue siendo muy influyente y tiene una asignación anual, sufragada por el Gobierno, de varios millones de dólares. Hasta ahora su estado de salud era bueno pues se había sometido a un examen médico completo en Suazilandia (el conocido de forma oficial como reino de Eswatini) mientras visitaba a su tío Mswati III, el único Rey absolutista de África.

Misuzulu kaZwelithini fue legitimado por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa cuando acudió a su coronación el 29 de octubre de 2022. Unos meses antes, en agosto de ese mismo año, el Rey fue coronado en una ceremonia tradicional. Ya en marzo del año pasado, el presidente Ramaphosa emitió una orden presidencial en la que le reconocía como rey de los zulúes.

Tras siglos de clanes y tribus, el reino zulú fue reconocido cuando obtuvo la independencia en 1816 durante el reinado del rey Chaka. El sobrino de este monarca, el rey Cetshwayo vio como su reino se convertía en Suazilandia en 1883 y pasaba a estar bajo el control británico. Cuando Sudáfrica obtuvo la independencia en 1961, el país también reconoció a una serie de reinos tradiciones, que están reconocidos por la Constitución sudafricana de 1996. En el artículo 212 de la Carta Magna se reconoce que estos monarcas tradicionales ocupan un papel mediador real a nivel local y un papel simbólico, como garantes de la preservación cultural de su tribu.