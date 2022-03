Nicole Coste, madre del hijo de Alberto de Mónaco, aumenta su presencia en el Principado coincidiendo con la ausencia de Charlene

Nicole Coste, la madre del hijo de Alberto de Mónaco, se ha convertido en la protagonista de la misa de Santa Devota. Nada ni nadie podía presagiar que la exazafata togolesa aparecería en escena en un acto tan significativo para el Principado, en el que la gran ausente ha sido, una vez más la princesa Charlene, que se encuentra ingresada en un centro de Europa, pero que evoluciona favorablemente, según el último comunicado de Palacio conocido este mismo jueves. Sin embargo, y quizá aprovechando la ausencia de la esposa del jefe del Estado, Nicole está adquiriendo en los últimos tiempos un gran protagonismo tanto en los medios como en el Principado, tras años de silencio y de haber llevado una vida muy discreta. Vestida completamente de blanco, y con su particular peinado, ha acaparado todos los flashes en una ceremonia en la que el monarca monegasco ha estado acompañado por su hermana mayor, la princesa Carolina, que ejerce de primera dama desde hace un año por los problemas de salud de su cuñada que la mantienen apartada de la vida institucional. El príncipe Alberto tiene dos hijos pequeños, los mellizos Jacques y Gabriella, de siete años, con Charlene, pero también es padre de Jazmin Grace Grimaldi, de 28 años, fruto de un breve noviazgo que el Príncipe mantuvo con la estadounidense Tamara Rotolo y Alexandre Grimaldi-Coste, de 18 años, que tuvo de su relación con la azafata de Air France.

El pasado septiembre, la madre de Alexandre concedió una entrevista a la revista Paris Match con la que hablaba por primera vez en dieciséis años para contar de la desconocida relación que mantenían el soberano y su hijo. El momento elegido fue justamente cuando el matrimonio de Alberto y Charlene estaba más cuestionado que nunca y los rumores de crisis eran muy intensos. “Alberto siempre ha asumido su papel de padre y nunca se ha tenido que llegar a ningún acuerdo económico entre nosotros”, señaló Nicole a la publicación francesa. “Suelen practicar deporte juntos y también hablan de política”, dejando claro que su hijo está de lo más integrado en la vida del Príncipe. “En cuanto a Estefanía de Mónaco se convirtió en madrina de Alexandre, supe que mi hijo tendría un lugar en la familia principesca”.

Sin embargo, fueron unas incendiarias declaraciones que hizo en la misma revista sobre la princesa Charlene las que levantaron ampollas y críticas del propio Alberto de Mónaco. Aseguró que es frecuente que se las compare, pero no le gusta ya que nunca se ha mostrado como su enemiga. “Teniendo en cuenta nuestros respectivos lazos con el Príncipe deberíamos apoyarnos cordialmente. En nuestra situación la diplomacia debe imponerse, aunque añadió que “He vivido cosas que me han alertado e impactado”, comentó sobre una ocasión, en la que estando aún comprometida, cambió de habitación a Alexandre y le instaló en la zona de personal de Palacio aprovechando que el Príncipe no estaba. Al hermano de las princesas Carolina y Estefanía le molestaron bastante estas palabras que calificó de “inapropiadas” y le reprochó que no le hubiera contado previamente el contenido de la entrevista. El pasado enero y de forma indirecta, Nicole Coste volvía a estar de actualidad después de que Jazmin Grace Grimaldi, la hija mayor del Príncipe, incluyera una instantánea junto a sus tres hermanos en la que aparecían Jacques, Gabriella y Alexandre, que supo la primera fotografía de los cuatro hijos de Alberto de Mónaco juntos. Todas estas apariciones de Nicole Coste sorprenden y mucho después de que haya estado callada durante 16 años, desde que reveló que el monarca monegasco era el padre de su hijo, y coincidiendo con la convalecencia y la retirada temporal de la vida pública de Charlene para recuperar la salud. En el año 2005 la exazafata dio a conocer la existencia de este hijo ilegítimo.

La Princesa lleva justamente un año sin participar de la agenda institucional de ‘La Roca’. Fue en la festividad de Santa Devota de 2021 la última vez que los monegascos vieron a su Princesa. Después, en el mes de marzo, viajó hasta Sudáfrica, su país natal, para acudir al funeral de su gran amigo, el rey de los zulúes. Luego, en primavera, participó, también en el continente africano de una campaña de su fundación para salvar la vida salvaje y después contrajo la grave infección de garganta, nariz y oídos que la tuvo recluida en la tierra que la vio nacer durante seis meses. Regresó a Mónaco el pasado 8 de noviembre y cuando parecía que todo iba a volver a la normalidad, se comunicó que la Princesa se apartaba de la vida pública y que había ingresado por voluntad propia en un centro de Europa.