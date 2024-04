¿Quiénes son las amigas de Meghan Markle con las que ha hecho una escapada a la nieve?

Meghan Markle está exprimiendo el invierno al máximo. Dos semanas después de que acudiera con el príncipe Harry hasta Canadá para promocionar los Juegos Invictus del año que viene, la duquesa de Sussex ha vuelto a disfrutar de las montañas nevadas en las laderas de Powder Mountain, cerca de Salt Lake City, en Utah (Estados Unidos). No lo ha hecho sola sino acompañada por dos de sus mejores amigas en la que ha sido una escapada “perfecta”. Para la mujer del príncipe Harry sus amistades son su mayor tesoro, son la familia que ha elegido y forman una parte muy importante en su vida. Te mostramos quiénes son estas dos íntimas de Meghan que la han acompañado en este plan de esquí.

Vestida con un total look en negro compuesto por plumífero, guantes y equipación invernal que ha acompañado de gorro de lana y gafas de sol, uno de sus complementos favoritos en las pistas, la Duquesa posa sonriente en una imagen junto a Heather Dorak y Kelly McKee Zajfen. Aunque Meghan solo aparece en una foto, sus amigas han acudido con sus parejas y con sus niños, así que no resultaría descabellado pesnar, aunque no han trascendido imágenes, pensar que también acudieron Harry y sus dos hijos Archie y Lilibet, quienes encontrarían un buen grupo de amigos con los hijos de Heather y Kelly.

Las tres guardarán para siempre este viaje en su memoria a juzgar por sus palabras. “¡Más que agradecida por mis mejores amigas! ¡Qué viaje! Gracias. No puedo expresar lo que mi corazón siente. ¡El amor por la familia, la aventura y las risas! Por muchos más retos con amigos que se sienten como familia y te aprecian cada día!, ha escrito Kelly mientras que Heather ha puesto: “¡Guau, qué viaje tan perfecto! Mi corazón está tan lleno. Los niños se han deslizado por las laderas y los adultos nos reíamos por la noche. ¡Verdaderamente afortunada por tener a nuestros maravillosos amigos!”

Una instructora de Pilates

Heather Dorak es originaria de San Antonio (Texas), pero en la actualidad reside en California, donde tiene un imperio de centros de Pilates. Acudió con su marido Matt Cohen a la boda de los duques de Sussex, que tuvo lugar en mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor y forma parte del día a día de los Sussex. Se la vio caminando cerca de la mansión de Montecito después de la celebración del cuarto cumpleaños de Archie y antes de que Meghan se casara con Harry compartían mucho contenido y fotos en sus redes sociales.

Una lesión truncó la carrera profesional en el mundo de la danza de Heather. Pero como no hay mal que por bien no venga, un médico la recomendó que se pasara al Pilates y ahí su vida dio un giro. “Mi médico me recomendó que lo probara, me enamoré inmediatamente del método Megaformer”, contó en una entrevista. Anteriormente, reveló la cara más dura del mundo del baile cuando contó que había sufrido un trastorno alimentario debido a la presión que sufría. Está casada desde 2017 con Matt Cohen, fundador y director ejecutivo de una aplicación móvil.

Meghan y Heather se conocieron en la época en la que la Duquesa trabajaba en el elenco de la serie Suits, de temática legal. Ella fue una de sus primeras clientas, allá por el año 2005 y desde entonces han compartido vacaciones y muchas celebraciones juntas como este último viaje a las montañas nevadas de Utah. Su amistad es tan estrecha que Heather estuvo como miembro del público durante el discurso que su íntima dirigió en un evento de la mujeres de la ONU en 2015 y colaboró con Meghan en su extinto blog de estilo de vida llamado The Tig. No hay duda que forma parte de su círculo más cercano y muy especialmente desde que decidió junto a Harry dar un paso atrás en sus responsabilidades dentro de la Familia Real británica.

Una exmodelo con una triste historia familiar

Por su parte, Kelly McKee Zajfen es exmodelo y una de las fundadoras del grupo Alliance of Moms que da apoyo a adolescentes embarazadas y con hijos y en la que Meghan también ha colaborado. La duquesa se involucró mucho más cuando George, el hijo de nueve años de Kelly, murió de forma repentina, e hizo una donación de 5.000 euros en nombre de sus hijos para mantener viva la memoria del menor y cubrir los gastos del funeral. Kelly tiene otra hija Lily, hermana gemela de George.

Kelly asegura que Meghan es “una amiga y madre increíble” y “siempre es la primera en decir que sí y apoyar a sus seres queridos”. Suelen verse con relativa frecuencia, como ocurrió el pasado noviembre cuando salieron a almorzar a un restaurante italiano de Montecito.

