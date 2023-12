Los duques de Sussex y sus hijos, vacaciones prenavideñas bajo el sol de Costa Rica

Los duques de Sussex y sus hijos Archie (4) y Lilibet (2) acaban de regresar de una escapada prenavideña de una semana a Costa Rica para disfrutar de playas paradisíacas e impresionante vegetacion tropical. La familia ha sido fotografiada en un cochecito de golf después de que llegaran a este paraíso el pasado 14 de diciembre y estuvieron gran parte de su estancia disfrutando de Playa Carrillo, en la provincia de Guanacaste, famosa por sus complejos turísticos.

VER GALERÍA

En las imágenes que publica el diario digital Costa Rica Hoy se ve a Meghan, con un vestido negro, zapatillas y un sombrero de paja de ala ancha llevando en brazos a su hija, quien lucía un vestido veraniego y el cabello, muy rubio, recogido en una coleta alta. En otra de las instantáneas aparece el Príncipe con camiseta blanca y en otra, se ve a los cuatro en un buggy, conducido por el propio Harry y con Archie sobre su regazo.

- El príncipe Harry y Meghan Markle hacen balance de su 2023 con imágenes nunca vistas

- El padrino de Archie no ha invitado a los duques Sussex a su enlace: los motivos y su deseo frustrado

- Así contaron el príncipe Harry y Meghan Markle lo que para ellos fue un ataque racista por parte de algún miembro de los Windsor

VER GALERÍA

Los Sussex se habrían alojado en una casa particular y no en un hotel. Según confirmó la Dirección General de Migraciones y Extranjería al diario local aterrizaron el 14 de diciembre y se marcharon este miércoles. No son las únicas celebridades que han sucumbido a los encantos costarricenses. Shakira, el humorista Kevin Hart y la actriz Jane Seymour han hecho viajes recientes al país.

- Meghan Markle descubre la nueva afición de su hijo Archie y el regalo navideño que ha pedido

- Así ha inspirado la biografía del príncipe Harry alguna de las tramas de la última temporada de 'The Crown'

VER GALERÍA

Se había barajado con la posibilidad de que los Sussex pasaran la Navidad en Reino Unido con la Familia Real británica y trascendió que sí estarían dispuestos a aceptar una invitación por parte de Palacio, algo que a estas alturas parece muy remoto. El Daily Mail apunta a que no acudirán a Sandringham este año y que seguramente se quedarán en Estados Unidos con sus hijos. Pese a eso, sí que se mantendrán algunas tradiciones de los Windsor como abrir los regalos en Nochebuena. Por su parte, el rey Carlos ha invitado a los miembros de su familia y a la hermana, los hijos y los nietos de Camilla a la comida de Navidad.