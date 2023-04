El arzobispo de Canterbury: oficiante de la coronación, mediador con Harry y con un vida peculiar

El arzobispo de Canterbury es la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra, también llamada la Iglesia anglicana, la mayoritaria en el país, y solo responde ante el rey como gobernador supremo. Desde marzo de 2013 este cargo lo ostenta Justin Welby, él ha sido el testigo más directo y cercano de los grandes acontecimientos en la familia Windsor desde entonces: bodas, bautizos, funerales y, ahora, es el encargado de guiar el servicio religioso de la coronación de Carlos III, incluida la parte más sagrada, su unción con el aceite traído del Monte de los Olivos. Sin embargo, la de primado de la Iglesia Anglicana, no es la única faceta de Justin Welby, ya que es un hombre con múltiples aristas. Es el hijo que desconocía la identidad de su padre, el joven que dudaba de la existencia de Dios, el padre que enterró a una hija de seis meses, fue un brillante ejecutivo de la industria petrolera y al que rechazaron la primera vez que quiso entrar a formar parte de la Iglesia de Inglaterra. El arzobispo de Canterbury, de 67 años, tiene una vida curiosa y una trayectoria peculiar, eso sin olvidar que le atribuyen la función de "mediador" entre el príncipe Harry y los Windsor.

Nunca ocultó que su infancia había sido difícil por los problemas de sus padres con el alcohol y no fue hasta el 2017, cuando ya era arzobispo de Canterbury, cuando vino a descubrir que su padre biológico no era el que le había criado si no el secretario privado de Winston Churchill, Primer Ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial y que repitió entre 1951 y 1955 con el Partido Conservador. "Aunque hay elementos de tristeza e incluso tragedia, esta es una historia de redención y esperanza", dijo entonces Welby mostrando un enorme amor y respeto por sus padres, a los que reconoció en su lucha contra las adicciones. "Tuve la bendición y el don de una educación maravillosa, y fui cuidado profundamente por mi abuela, mi madre una vez que estaba en recuperación y mi padre en la medida de sus posibilidades", contó entonces en un comunicado que emitió después de que trascendiera la noticia. Justin Welby estudió en la Universidad de Eton y en el Trinity College de Cambridge, se licenció en historia y derecho en 1978 y comenzó una carrera en la industria petrolera entre Londres y París. En ese tiempo se casó y tuvo seis hijos, una de ellas falleció en un accidente de coche en la capital francesa cuando solo tenía seis meses.

Fue en 1989 cuando Welby decidió cambiar de vida por completo: había sentido la llamada de Dios, así que dejó su puesto en la industria del petróleo y comenzó a estudiar teología en Durham. No fue fácil, ya que en sus inicios fue rechazado por el obispo de Kensington, sin embargo, lo siguió intentando y lo logró. Poco a poco fue escalando, de diácono a sacerdote, de adjunto del párroco a rector, y así hasta que en el año 2007 fue nombrado decano y se instaló en la Catedral de Liverpool, desde donde empezó a publicar sobre algo que conocía a fondo la ética y las finanzas, la moral y la empresa. Siguió escalando, fue consagrado obispo en la catedral de Durham, y fue en el año 2012 cuando su nombre comenzó a sonar para ser el próximo arzobispo de Canterbury, una noticia que, según él, pensó que era una broma por lo corta y peculiar que había sido su trayectoria dentro de la Iglesia Anglicana en comparación con la de otros colegas.

Fue presentado a la Cámara de los Lores y finalmente Isabel II le dio el visto bueno, así que en marzo de 2013 fue entronizado como arzobispo en la Catedral de Canterbury. Desde entonces ha asistido los servicios religiosos de la Familia Real británica, desde los alegres como las bodas de los príncipes Eugenia y Harry, hasta los tristes, como los funerales por el duque de Edimburgo (príncipe Felipe) e Isabel II. Además, es un hombre que no tiene miedo a opinar: ha mostrado su posición ante el Brexit, los combustibles, los préstamos bancarios o el acogimiento a refugiados. Aunque sin duda su asunto más polémico ha sido el no oponerse de forma contundente contra el matrimonio de personas del mismo sexo, lo que le ha costado críticas de algunos compañeros.

El mediador entre el príncipe Harry y la Familia Real

Recientemente Justin Welby ha estado de actualidad y su papel podría haber sido crucial para que el príncipe Harry esté presente en la coronación de su padre. Según publicó The Telegraph, mencionando a "fuentes reales", el arzobispo de Canterbury es una figura "muy cercana" a los duques de Sussex, cuya boda ofició en mayo de 2018, y que fue comprensivo durante su salida de la Casa Real británica en marzo de 2020. El citado medio británico asegura que fue Carlos III el que le pidió al Arzobispo que negociara un trato para que Harry no faltara este histórico 6 de mayo a la Abadía de Westminster.

La cuestión a negociar no era otra que los términos y condiciones que se concretaban para esa presencia de los duques de Sussex y esto tenía, según distintos medios británicos, divididió a la Casa Real. Carlos III opinaba que la ausencia de la pareja sería una distracción mayor que una asistencia y para lograrla estaba dispuesto a hacer alguna concesión, sin embargo, el príncipe Guillermo no quería que la presencia de los Sussex eclipsara la coronación. Como vemos en esta historia -y viene sucediendo así desde que Harry y Meghan renunciaron a la realeza- a cada parte le mueve unas motivaciones propias. En medio de ese fuego cruzado una figura de paz: Justin Welby.