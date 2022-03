¿Qué significa el comunicado emitido por Isabel II y cómo afectará al futuro del príncipe Andrés?

El Palacio de Buckingham se ha pronunciado este jueves sobre la decisión que han tomado en torno al príncipe Andrés, después de que la justicia estadounidense haya rechazado el archivo de la denuncia contra el duque de York por supuestos abusos. La Casa Real británica ha emitido un comunicado con la aprobación de Isabel II anunciando que Andrés de York ha sido despojado de todos sus títulos militares y de patrocinios reales y honoríficos, que han sido devueltos a la Reina. El Duque seguirá sin desempeñar ninguna función pública y tendrá que defenderse de esta demanda como un "ciudadano privado". Una medida que la Corona toma para mantener al margen a la Familia Real de un posible juicio del príncipe Andrés en Estados Unidos. Pero, ¿qué significa este comunicado y cómo va a afectar esta decisión al tercer hijo de la reina de Inglaterra y el duque de Edimburgo?.

- La duquesa de Cambridge medió entre los príncipes Guillermo y Harry en el gran homenaje a Diana de Gales

VER GALERÍA

- Así pretende pagar el príncipe Andrés los costes legales por el 'Caso Epstein'

El duque de York vino al mundo el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, y nació con el tratamiento de "Alteza Real" y, aunque el título nobiliario no le ha sido retirado, ya no se le nombrará de esta manera en ningún caso, ni podrá representar a la institución monárquica.

Es probable que la decisión de destruir los lazos militares del príncipe Andrés sean algo especialmente doloroso para él como veterano de la Royal Navy, donde ha servido durante más de dos décadas. Con 19 años comenzó a formarse en la academia militar Britannia Royal College de Dartmouth para completar su aprendizaje en la unidad de helicópteros Walfare Instructors y en la academia para oficiales de Camberley. Llegó a ser nombrado mejor piloto de la Real Estación de Aire Naval en 1981 y consiguió el grado de comandante. La prensa británica le calificó como un "héroe de las Malvinas" por su participación, como piloto de helicóptero, en el conflicto que enfrentó al Reino Unido con Argentina.

VER GALERÍA

Una fuente real ha manifestado que este tema ha sido meditado y discutido ampliamente por la Familia Real, por lo que es probable que el Príncipe de Gales, así como Andrés de York, estuvieran involucrados en las conversaciones que se han llevado en el seno de la Corona sobre este asunto, tal y como informa Daily Mail. Esta misma fuente ha afirmado que los puestos militares serán redistribuidos a otros miembros de la Familia Real.

Desde Buckingham informaron con anterioridad que los nombramientos militares del Duque quedaban en suspenso después de que renunciará a sus funciones públicas a finales de 2019, tras conceder una entrevista a la BBC calificada como "catastrófica" por los medios británicos en la que trató, sin éxito, de limpiar su imagen por su relación con el millonario Jeffrey Epstein. Por ese motivo, en el entierro de su padre, el duque de Edimburgo, los miembros de la Familia Real vistieron de civiles, para que el príncipe Andrés y el príncipe Harry, quien había renunciado también a sus deberes reales tras el Megxit, no fueran los únicos integrantes de la realeza británica que no lucieran uniforme militar. Pese a todo, el Duque, hasta el día de hoy, había conservado sus roles, incluido el rango de coronel de la Guardia de Granaderos, uno de los regimientos más importantes, antiguos y emblemáticos del ejército británico.

VER GALERÍA

Los otros títulos militares honorarios británicos que ostentaba eran: Comodoro aéreo honorario de la RAF Lossiemouth; coronel en jefe del Regimiento Real Irlandés; coronel en jefe del Cuerpo Escolar de Armas Pequeñas; comodoro en Jefe del Brazo Aéreo de la Flota; coronel real de los Royal Highland Fusiliers; coronel en jefe adjunto de The Royal Lancers (Queen Elizabeths' Own); y coronel real del Regimiento Real de Escocia.

La retirada de los títulos militares al príncipe Andrés se produce después de que más de 150 veteranos unieran fuerzas para expresar su indignación, escribiendo una carta abierta a la Reina, para exigir que a Andrés de York le fuera retirados los cargos militares honorarios, algo que solo puede hacer la Monarca. Los oficiales le hacían esta petición a Isabel II en su calidad de Jefe de Estado y comandante en jefe del ejército, la marina y la fuerza aérea. Ya que piensan que, llegados a este punto del proceso judicial, era "insostenible" que el duque de York mantuviera sus cargos.

Una difícil decisión para Isabel II en un año muy especial para ella, ya que celebra su Jubileo de Platino, y trata de proteger su imagen y la de la Corona británica del escándalo que supondría que el príncipe Andrés llegue finalmente a juicio. Ahora, el príncipe de York, de 61 años, tendrá que defender su caso como un ciudadano cualquiera y no como un miembro de la realeza británica. El Duque está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados tras ser denunciado por Virginia Giuffre, quien le ha demandado por lo civil por abusar presuntamente de ella cuando era menor de edad en la casa de Londres de la socialité Ghislaine Maxwell, que ha sido declarada culpable de varios delitos sexuales, y en las propiedades de Jeffrey Epstein en Nueva York y en Little St James. El juez ha desestimado el recurso presentado por los abogados del duque de York que se amparaban en el acuerdo extrajudicial firmado entre la demandante y Epstein hace una década en el que habría aceptado, tras recibir medio millón de dólares (unos 473.000 euros) no emprender acciones legales ni contra el magnate, ni contra otras personales relacionadas con el caso.

Ahora, la única salida de Andrés de Inglaterra para no llegar a los tribunales es llegar a un acuerdo con Virginia Giuffre. Un entendimiento que, a priori, no parece sencillo. David Boies, abogado de Virginia Giuffre, ha declarado este jueves en el programa Newsnight de la BBC que su cliente no bajara la posibilidad de pactar con el hijo de Isabel II, por lo que es "poco probable" que la supuesta víctima acepte un "acuerdo puramente financiero" para poner fin a su demanda civil por agresión sexual. Para Virginia es muy importante que este asunto "se resuelva de una manera que la reivindique a ella y a las otras víctimas", ha explicado el letrado. Si no llegan a un acuerdo antes, el juicio se celebrará el próximo otoño.

Haz click para ver ‘El príncipe Andrés, en el punto de mira’, un programa especial en el que la figura del príncipe Andrés y su relación de amistad con el multimillonario Jeffrey Epstein, condenado por abuso de menores, y fallecido en extrañas circunstancias en una cárcel de Nueva York. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!