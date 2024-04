'La gran exclusiva', la película que recrea la entrevista que precipitó el final de la vida pública del príncipe Andrés

Aquella vez al príncipe Andrés no le salieron los planes en absoluto como pensaba. La casa real británica tiene experiencia en entrevistas fallidas, también en algún que otro fracaso comunicativo, pero pocos como el que llevó al ostracismo al duque de York hace poco más de cuatro años. Este viernes Netflix estrena La gran exclusiva, la película basada en la entrevista que concedió al programa de la BBC Newsnight con la intención de dar un giro de guion al escándalo en el que estaba inmerso. Y dio un giro de guion, pero no precisamente a su favor.

VER GALERÍA

Todo comenzó en verano de 2019 cuando su nombre se asoció al del financiero estadounidense Jeffrey Epstein que apareció muerto en su celda el 10 de agosto tras ser acusado de tráfico sexual de menores. El hijo de Isabel II trató de acabar con las especulaciones al emitir un comunicado. En él aseguraba que conoció a Epstein en 1999 y que no eran íntimos, sino que se conocían por amigos comunes. Además, admitió haberse alojado en "algunos de sus domicilios" pero quiso aclarar que nunca presenció ningún episodio extraño. Unas fotografías publicadas por el rotativo Daily Mail revelaron que, al contrario de lo que reconoció -que a partir de 2006 el contacto entre ambos fue más esporádico- el príncipe se había alojado en la casa de Epstein en Nueva York en el año 2010. Se enfrentaba también a la denuncia de Virginia Giuffre que sostenía haber sido obligada a mantener relaciones íntimas con él cuando era menor de edad.

De héroe de guerra a caído en desgracia: el final de la vida pública del príncipe Andrés

El escenario que tenía ante sí era más que complicado y aún así decidió salir a bailar. No contaba, quizás, con la amable firmeza con la que Emily Maitlis le puso contra las cuerdas. Y aquí es donde la película dirigida por Philip Martin, ganador de un Emmy y un Bafta y uno de los directores de The Crown, pone el foco, en la intrahistoria de esa codiciada exclusiva y el papel de una periodista vehemente interpretada por Gillian Anderson, quien reconoció que le resultó más difícil meterse en la piel de Maitlis que en la de Margaret Thatcher en The Crown. El papel del Príncipe lo encarna Rufus Sewell, que se preparó con expertos de la CIA y el FBI para resultar convincente en el que ha sido un auténtico reto para el actor.

VER GALERÍA

Algunas las respuestas del Príncipe son especialmente recordadas. Si bien admitió que fue un error alojarse en casa de Epstein en 2010, aseguró no conocer a Giuffre, pese a existir una fotografía junto a ella. Negó todas las acusaciones de la denunciante que aseguraba que la noche en la que se produjeron los hechos había estado en una discoteca con el hijo de Isabel II, que bebía alcohol y sudaba profusamente. Como coartada, el príncipe Andrés afirmó que en ese momento se encontraba comiendo una pizza con su hija Beatriz de York. Además, declaró que no iba a discotecas, no bebía alcohol y que por aquel entonces padecía un trastorno que le impedía sudar.

VER GALERÍA

El desastre fue mayúsculo. Algunas empresas y entidades comenzaron a retirar su apoyo a los proyectos y patrocinios que abanderaba y la rectitud de Isabel II como Reina se impuso a la predilección que siempre ha sentido por él como madre. Al duque de York solo le quedaba la puerta de salida y solo unos días días después anunciaba su retirada de la vida pública. Fue solo el primer paso ya que cuando la posibilidad de ver a un miembro de la familia real en el banquillo empezó a ser algo plausible, la Reina le despojó de sus títulos militares y patrocinios. Finalmente, pudo esquivar el juicio llegando a un acuerdo millonario con Virgina Giuffre, pero su presencia entre los Windsor se limita desde entonces a los eventos de carácter privado.

Loading the player...

Haz click para ver ‘El príncipe Andrés, en el punto de mira’, un programa especial sobre la figura del príncipe Andrés y su relación de amistad con el multimillonario Jeffrey Epstein, condenado por abuso de menores, y fallecido en extrañas circunstancias en una cárcel de Nueva York. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!