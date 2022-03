¡Otra celebración para los Windsor! La íntima boda de Flora Ogilvy, nieta de la princesa Alexandra

Los Windsor no paran de recibir buenas noticias en los últimos tiempos. Tras la boda de Beatriz de York y Edoardo Mapelli y del anuncio del embarazo de Eugenia de York, esta semana Isabel II en particular, y la Familia Real británica en general, han vivido otra feliz celebración: el enlace de Flora Alexandra Ogilvy, nieta de la princesa Alexandra, con el financiero y antiguo jugador profesional de hockey sobre hielo en Suecia, Timothy Vesterberg.

Ha sido precisamente este último el encargado de anunciar que, el pasado sábado, se llevó a cabo la ceremonia, en la más estricta intimidad. El 'sí, quiero' tuvo lugar en la Capilla Real del Palacio de St. James, el mismo escenario en el que precisamente Beatriz de York y su ya marido tenían previsto jurarse amor eterno el pasado mes de mayo. Debido a la crisis sanitaria del coronavirus se vieron obligados a posponer la boda y terminaron por celebrarla en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, en Windsor, en julio.

Flora Alexandra Olgilvy, de 25 años y fundadora de la plataforma de arte digital Arteviste, eligió un vestido de Emilia Wickstead con escote caja, un semirrecogido, un precioso ramo de calas blancas y pendientes. Muchos no lo saben pero la abuela de la flamante novia, Alexandra de Kent, es, a su vez, prima de la Reina de Inglaterra y hermana del actual duque de Kent y del príncipe Michael de Kent. En cuanto a Flora, ocupa en estos momentos el puesto 56º en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de su hermano Alexander.

Los recién casados se comprometieron el pasado 15 de noviembre. La joven, habitual de citas como el Trooping the Colour, las cenas de Navidad en el Palacio de Buckingham o los enlaces de la Familia Real británica, así lo anunció en The Times. "¡Estamos comprometidos! Mi amido Timothy me pidió que me casara con él y estamos muy felices", anunciaba la feliz pareja poco después con una fotografía que compartieron con todos sus seguidores.

