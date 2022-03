¡Otra Boda Real! Flora Alexandra Ogilvy, nieta de la princesa Alexandra, se casa

No guardes tu mejor sombrero todavía: ¡habrá otra boda real! La prima de la reina Isabel, Alexandra de Kent, recibió buenas noticias de su nieta Flora Alexandra Ogilvy, que ha anunciado esta semana en The Times que se casa. Tal vez no te suene su nombre, pero es una de las incondicionales de citas como Trooping the Colour, de bodas y de otros acontecimientos señalados de la Familia Real británica. Flora, de 24 años, contraerá matrimonio con Timothy Vesterberg, un antiguo jugador profesional de hockey sobre hielo en Suecia, su país de origen, reconvertido ahora en financiero. La nieta de la princesa Alexandra, fundadora de la plataforma de arte digital Arteviste, compartió una foto de la celebración de su compromiso junto a su flamante prometido en sus redes sociales.

El anillo de compromiso brilla en la mano izquierda de Flora, mientras sonríe a la cámara de su padre (fotógrafo), James Ogilvy, al lado de su novio con el telón de fondo de los árboles. La joven, que luce para la ocasión un vestido blanco con estampado de lavandas, anunció su enlace a sus 8.000 seguidores con estas palabras: “¡Estamos comprometidos! Mi amado Timothy me pidió que me casara con él y estamos muy muy felices”. Su boda promete ser uno de los grandes acontecimientos sociales. Actualmente, Flora ocupa el puesto 56.º en la línea de sucesión al trono británico, detrás de su hermano, Alexander, y ha sido vista llegando al almuerzo de Navidad de la reina Isabel en el Palacio de Buckingham en años anteriores y asistiendo el pasado mes de mayo junto a Lady Amelia a la boda de su prima Lady Gabriella en la Capilla de San Jorge en Windsor, así que no faltarán a su enlace algunos miembros de la gran familia de la reina Isabel en correspondencia.

Su abuela, la princesa Alexandra, es la única hija del príncipe George, Duque de Kent, y de la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. Al momento de nacer era la sexta en la línea de sucesión y fue bautizada en la capilla privada del Palacio de Buckingham, con Jorge VI y la actual soberana como padrinos. Sus hermanos son Edward, el actual Duque de Kent, y el Príncipe Michael de Kent y fue la primera princesa británica en ir a una escuela ordinaria en 1947, año en el que ejerció de dama en la boda real de la reina Isabel y el Duque de Edimburgo. La princesa Alexandra se casó en 1963con Angus James Ogilvy en la Abadía de Westminster, y la pareja tuvo dos hijos: James y Marina. Su esposo Angus murió en 2004, pero la princesa Alexandra todavía trabaja para la Familia Real británica cuando se lo piden y ha apoyado a la Reina de Inglaterra durante todo su reinado.

Flora Alexandra Ogilvy es la hija mayor de James Ogilvy y Julia Caroline Rawlinson. Su padre era uno de los niños que acudía a la escuela de palacio, junto a sus primos segundos Eduardo de Wessex, hijo pequeño de la reina Isabel, y Sarah Chatto, hija pequeña de la princesa Margarita. Volvió a coincidir en el colegio con Eduardo de Wessex hasta que finalmente sus caminos se separaron cuando comenzó sus estudios universitarios en Eton, donde se graduó en Artes. Pasión que también ha heredado Flora, que se dedica a hacer del arte contemporáneo un mercado más accesible. Organiza presentaciones a las que muchas veces acude del brazo de su hermano pequeño, Alexander, otro de los apuestos jóvenes de la familia de la reina Isabel.

