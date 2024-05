La princesa Leonor, muy emocionada por el homenaje recibido en Zaragoza: 'Me siento una maña más'

La princesa Leonor ha vivido este martes un día en el que ha recibido el cariño de Zaragoza y de todo Aragón. La capital maña y toda la región se han convertido en su segundo hogar desde que el pasado agosto ingresara en la Academia General Militar para comenzar su formación castrense dentro del Ejército de Tierra. La vinculación con esta región por parte de la heredera al trono es tan intensa que las más altas autoridades municipales y autonómicas han querido homenajearla con la entrega de la Medalla de Aragón, la Medalla de las Cortes y el título de Hija Adoptiva de Zaragoza. Han sido tres solemnes actos que se han celebrado en tres escenarios distintos, donde ella ha sido la única protagonista, ya que ni sus padres ni su hermana, la infanta Sofía, quien se encuentra estudiando en Gales (Reino Unido), han estado a su lado.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

El primero de los reconocimientos ha sido la entrega de la Medalla de las Cortes de Aragón, que se ha desarrollado en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. El pasado 10 de mayo, la presidenta del Parlamento regional dio a conocer a la Mesa y a la Junta de Portavoces la intención de conceder a Leonor de Borbón este reconocimiento como expresión del “sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza”. El escenario elegido para la entrega de la primera distinción es Patrimonio de la Humanidad y su interés radica porque es el único gran edificio del arte hispanomusulmán de la época de taifas (siglo XI) mandado construir por el rey Abú Yaáfar al-Muqtádir. Desde 1984 es la sede del parlamento autonómico aragonés. Minutos antes de la llegada de la Princesa, los diputados regionales ya se encontraban en esta sede.

VER GALERÍA

- La princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonistas absolutas del posado de sus padres

- La princesa Leonor acabará el curso en Zaragoza en la fecha clave del reinado de su padre

- La princesa Leonor luce el uniforme de gala que llevó en su jura de bandera y que estrenó su padre hace 40 años

A su llegada, Leonor, vestida con el uniforme de especial relevancia del Ejército de Tierra, boina grancé, cordones rojos y las insignias del Toisón de Oro y de la Orden de Carlos III, ha sido recibida por el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de las Cortes regionales, Marta Fernández; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la alcaldesa de Zaragoza; Natalia Chueca; y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno. Esta institución de autogobierno en la comunidad se creó en la Edad Media y tiene validez desde 1982, cuando se creó el Estatuto de Autonomía. Se dedica a defender los derechos y libertades de los ciudadanos, del ordenamiento jurídico aragonés, aunque a diferencia de en el Medievo no juzga ni dicta sentencias sobre los conflictos en los que interviene.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tras la lectura del acuerdo que concede la Medalla de las Cortes de Aragón, a la Princesa se le ha colocado la Medalla en un acto sencillo, pero de gran calado institucional, del que han sido testigos, además de las autoridades, los diputados regionales. Una vez entregado el reconocimiento, Leonor se ha llevado la mano al corazón en forma de agradecimiento y los presentes le han dirigido una sonora ovación.

VER GALERÍA

Los reyes Felipe y Letizia no han acompañado a su primogénita en esta jornada que la Princesa ha afrontado en solitario. El monarca ha tenido este martes por la mañana en el Palacio de la Zarzuela (Madrid) una audiencia con la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y por la tarde acudirá, también en la capital, a la presentación de la Red Panhispánica del Lenguaje Claro. La Reina, por su parte, no tiene actos públicos. En el Salón del Trono de los Reyes Católicos, la princesa Leonor ha firmado en el libro de Oro de las Cortes como colofón al acto donde ha escrito: "Muchas gracias por concederme la Medalla de las Cortes de Aragón. En este palacio de La Aljafería que fue casa de los Reyes de Aragón. Una ocasión especial que me ha dado la oportunidad de conocer más su historia y su belleza. Con afecto, Leonor, princesa de Asturias".

VER GALERÍA

Desde la Aljafería, la princesa Leonor se ha trasladado hasta el Ayuntamiento de la capital mañana, en el otro extremo de Zaragoza para recibir el título de Hija Adoptiva de la ciudad, en forma de diploma. Minutos antes de su llegada, eran muchos los vecinos y curiosos que se arremoliban en los accesos del Consistorio en una soleada mañana.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A su llegada ha sido recibida por la primera edil, quien la ha hecho entrega del bastón de mando de la ciudad, un gesto que solamente se hace con el monarca, pero que se ha querido hacer como ocurrió en 1986 cuando don Felipe lo recibió al ser nombrado Hijo Adoptivo de Zaragoza. En primer lugar, ha firmado en el libro de oro del Consistorio y después ha tenido lugar la ceremonia. El Pleno municipal del pasado 25 abril aprobó la concesión del título de Hija Adoptiva para “dejar constancia del afecto de la ciudad” por la Princesa de Asturias, “valorar lo que representa para la capital aragonesa y toda España y agradecer su vinculación con la ciudad”. Esta medalla ha reconocido a lo largo de los años a las personas que hayan destacado por sus méritos o cualidades, especialmente en los ámbitos cultural, científico, social, artístico, político o económico, o por servicios prestados en beneficio de la ciudad.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Desde el Ayuntamiento y sobre el mediodía, la Princesa se ha trasladado a pie a la cercana Seo del Salvador de Zaragoza para recibir la Medalla de Aragón, una concesión que aprobó el Ejecutivo autonómico en Consejo de Gobierno, y que según recoge el decreto de esta distinción, la Princesa “se ha hecho merecedora del afecto general del pueblo aragonés y ha mostrado una especial sensibilidad por esa tierra”. Ha sido el más significativo y emotivo de los tres actos y en su recorrido hasta la catedral se ha acercado a saludar a las decenas de zaragozanos que se agolpaban frente a la Casa Consistorial. Una vez en la Seo ha sido recibida por los consejeros del Gobierno de Aragón y las personalidades eclesiásticas. Con la Marcha de los Reyes de Aragón, Leonor ha entrado en el edificio y ha recibido la condecoración ante unos 350 invitados. La elección de la Seo tiene una gran importancia histórica pues aquí juraban los fueros los Reyes de la Corona argonesa. Ya en pie y bajo los acordes del órgano catedralicio se ha escuchado el himno de Aragón. Después, ha sido el turno de Jorge Azcón, presidente del Gobierno aragonés, quien ha pronunciado un discurso y posteriormente ha procedido a entregarle la medalla, la máxima distinción que otorga la región. La princesa Leonor la ha recibido muy emocionada.

VER GALERÍA

El último acto de esta jornada en Zaragoza, la princesa Lenor lo ha cerrado dirigiendo unas palabras a los presentes, las primeras que da en esta región. Ha tenido un sentido agradecimiento para todos los aragoneses. Ha recordado cómo fue su ingreso en la Academia el pasado 17 de agosto, donde tenía muchas expectativas "en parte por todo lo que me había contado mi padre, aunque también sabía que algunas etapas no serían fáciles. Aterricé en la Academia General Militar con ilusión y muchas ganas de aprender y conocer tanto a mis compañeras y compañeros de promoción, como de las otras promociones con las que he compartido este año. Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan solo cinco semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez y ya empiezo a echaros de menos". Ha finalizado su discurso de la siguiente manera: "Gracias Zaragoza. Gracias Aragón. Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más. ¡Gracias!". Posteriormente ha habido una recepción.

VER GALERÍA

En los años ochenta, el rey Felipe también recibió estos tres reconocimientos por parte de Zaragoza y de Aragón cuando era cadete, como ahora lo es su hija mayor, en la Academia General Militar. La princesa Leonor está haciendo la misma formación castrense que su padre, ya que cuando sea reina será el mando supremo de las Fuerzas Armadas con el empleo de capitana general.

VER GALERÍA

En Zaragoza tras su paso por Reino Unido

Lo cierto es que Aragón y Zaragoza han supuesto un antes y un después en la vida de la Princesa. Además de su entrada en el Ejército, de volver a vivir fuera de casa, tras estudiar en un internado en Reino Unido, la princesa de Asturias ha forjado nuevas amistades entre sus compañeros de Academia. Unos nuevos amigos que dicen los que han hecho la carrera militar que son para siempre, es el conocido como el espíritu de la General donde el compañerismo es uno de los valores junto con la disciplina y el esfuerzo. De hecho, Felipe VI conserva buenos amigos de su paso por las Academias Militares con los que suele reencontrarse.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Durante estos diez meses que la princesa Leonor lleva viviendo en Zaragoza, ha descubierto algunos de los lugares imprescindibles de la capital del Ebro. Así, la vimos presentarse ante la Virgen del Pilar y pedir su protección, cumpliendo con la tradición que realizan los alumnos de nuevo ingreso de La General. En este curso de intensa formación militar, la cadete Borbón Ortiz también ha habido tiempo para el ocio. Ha estado en el bar El Tuno, en la City, la zona universitaria, que destaca por sus bocadillos, tapas, raciones y pizzas artesanas a precios económicos. Otro lugar donde se la vio fue en la terraza de Murray’s Tavern donde fue fotografiada por primera vez disfrutando de su libertad, tal y como publicó en exclusiva la revista ¡HOLA! Tras alcanzar su mayoría de edad, el pasado octubre, sus amigas de la Academia la sorprendieron con una fiesta en el restaurante Panzzer Grill, en la zona de la avenida Goya, de la capital aragonesa, donde pudo disfrutar de un menú 100% aragonés junto a ocho compañeras. Probaron la especialidad de la casa, la burguer panzzer, elaborada con 200 gramos de carne de vacuno, panceta curada de Teruel y cebolla caramelizada de Fuentes de Ebro. Una de sus últimas salidas nocturnas en pandilla fue a la discoteca Babia, donde se celebró una fiesta Flower Power. En compañía de sus padres, a primeros de mayo, acudió a Aura, un establecimiento especializado en grandes eventos al que los Reyes y su hija acudieron tras el acto por el 40º aniversario de la jura de bandera del monarca.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- Carmen Iglesias, exprofesora del rey Felipe, cuenta cómo son la princesa Leonor y la infanta Sofía

- Así fue la visita sorpresa del Rey a Leonor y sus compañeros cadetes durante los ejercicios de maniobras

Cuarto acto oficial en solitario

El de hoy es el acto más solemne e institucional que la Princesa ha realizado en solitario, aunque no es el primero en el que ha participado sin la compañía de sus padres o de la infanta Sofía. Leonor presidió su primer acto sola como heredera en marzo de 2021 en el XXX aniversario del Instituto Cervantes con quince años. La segunda vez que protagonizó un acto sin ningún miembro de la Familia Real fue en un instituto de Leganés (Madrid) con estudiantes de la misma edad que ella. Visitó el centro escolar para participar en una jornada sobre juventud y ciberseguridad. El 9 de diciembre de 2022 participó en un encuentro con jóvenes voluntarios y participantes de diferentes programas de la Cruz Roja con el objetivo de conocer de primera mano las labores que realizan en la institución.

VER GALERÍA

VER GALERÍA