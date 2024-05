Así recibió el rey Felipe las máximas distinciones de Aragón que hoy entregan a la princesa Leonor

Zaragoza vive este 21 de mayo un día histórico en el que entregan a la princesa Leonor la medalla de Aragón, la medalla de las Cortes de Aragón y el título de hija adoptiva de la ciudad donde se instaló el pasado mes de agosto para iniciar su formación castrense en la Academia General Militar. Se han organizado tres actos oficiales en tres escenarios diferentes: la Aljafería, el Ayuntamiento y la catedral de La Seo. La heredera al trono sigue de esta manera los pasos de su padre, el rey Felipe, que siendo príncipe de Asturias recibió estas distinciones hace 38 años. Recordamos a continuación cómo fueron aquellas jornadas que unieron para siempre al jefe del Estado con la capital aragonesa.

Medalla de las Cortes

Sin la compañía de ningún miembro de la Familia Real y con uniforme militar, don Felipe llegó la mañana del 10 de mayo de 1986 al palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, donde esperaban autoridades como el presidente de la citada institución durante la primera Legislatura, Antonio Embid, quien se dedicó a la docencia tras su etapa política. El salón de los Reyes fue escenario de la solemne ceremonia en la que le impusieron la medalla de oro, que fue la primera que otorgó el Parlamento aragonés.

"Mi obligación como heredero de la Corona, en estos momentos, es prepararme y formarme con esfuerzo y sacrificio, siguiendo los consejos y directrices de los Reyes. Soy consciente de que una parte importante y necesaria en esta formación es el contacto con las instituciones y organismos de los diferentes pueblos de España", aseguró el entonces príncipe de Asturias antes de firmar en el libro de honor y poner la primera piedra de lo que años después se convertiría en la nueve sede de la Cámara legislativa, también dentro de los muros de este monumento que fue un cuartel en el siglo XX.

Hijo adoptivo de Zaragoza

Mientras que Leonor de Borbón recibirá las tres distinciones en una misma mañana, el actual jefe del Estado tuvo tres actos diferentes. Una semana después de la medalla de oro de las Cortes, fue nombrado hijo adoptivo de Zaragoza, ciudad en la que guarda inmejorables recuerdos que ahora se han ampliado con el paso de su primogénita por la AGM. El 16 de mayo de 1986, y también vestido como caballero cadete, llegó para el nombramiento a la sede del Ayuntamiento, en el casco antiguo, junto al río Ebro y a escasos pasos de la Basílica del Pilar.

Entre las autoridades presentes se encontraban el entonces presidente de Aragón, Santiago Marraco; el presidente de las Cortes, Antonio Embid; el presidente de la Diputación de Zaragoza, Carlos Alegre; el alcalde, Antonio González Triviño y el resto de la corporación. También había decenas de curiosos en las inmediaciones del edificio puesto que todos querían formar parte de este acto que, de alguna manera, suponía la despedida de don Felipe de Zaragoza. Y es que el hijo de Juan Carlos I y doña Sofía ultimaba la primera parte de su formación militar en el Ejército de Tierra.

En sus palabras, Felipe VI demostró el gran cariño que sentía por la capital aragonesa al decir: "Zaragoza ha sido mi casa y mi hogar". También remarcó "el calor, las atenciones y el respeto" que los vecinos le demostraban durante su estancia en la ciudad, a la que llegó con la experiencia de su padre como referencia. "Tiene un gran amor a Zaragoza, porque antes de llegar a estas tierras de Aragón, me hablaba de sus años en la Academia, de la Virgen del Pilar, de sus gentes, su ambiente, su nobleza y, sobre todo, de su profundo amor a España. Y todo ello lo he comprobado por mi mismo [...] No siempre es fácil para un Príncipe sentirse un ciudadano más, un cadete más, pero los zaragozanos desde el primer día lo hicieron posible con su sencillez y su comprensión".

Además, dijo que llevaría "siempre con orgullo este nombramiento que a tanto me obliga". En el Libro de Oro firmó y escribió la siguiente dedicatoria: "Al Ayuntamiento de Zaragoza en el día de mi nombramiento como Hijo Predilecto de la Ciudad, con mi más profundo agradecimiento y afecto"

La medalla de Aragón

El 23 de junio de 1989 sumó un lazo más con la citada comunidad autónoma al recibir la medalla de Aragón. El acto se desarrolló en la Diputación General de Aragón, donde el entonces presidente aragonés Hipólito Gómez de las Roces le hizo esta imposición. "Esta medalla será siempre para mi un permanente recuerdo de mi estancia en Aragón, en Zaragoza y en su Academia General Militar donde inicié mis estudios castrenses aprendiendo a convivir con mis compañeros en la obediencia y en el espíritu de sacrificio y en tantas otras virtudes que tan necesarias me serán siempre en mi vida, ahora y en el futuro", comenzó a decir en su discurso.

Escasas semanas después recibió los despachos de Teniente de Infantería, Alférez de Navío y Teniente del Arma de Aviación, finalizando de esta manera una formación castrense a la que también dedicó unas palabras: "Permíteme que aproveche este acto para enviar a todos mis profesores y compañeros mi más profundo agradecimiento por sus enseñanzas, su compañerismo, su dedicación y sus esfuerzos. A todos los tendré siempre presentes en mi pensamiento y en mi corazón con la esperanza de conservar su amistad y su necesario apoyo".

En su intervención recordó que cuatro años antes se había trasladado a Zaragoza y recordó de esa época las primeras salidas por una ciudad en la que, según indicó, "se ejerce la nobleza y la sinceridad como norma de ser y se respira lo que significa la palabra España". De su estancia con Aragón se le quedó "una profunda huella de lealtad de afecto y respeto hacia la Corona" y explicó que en la medalla que recibió "se funden todos vuestros valores, todas vuestras virtudes".

