Pascua Ortega nos enseña las imágenes nunca vistas de la boda de los reyes Felipe y Letizia

Entrar en la casa-estudio de Pascua Ortega es adentrarse en un universo de buen gusto, donde el tiempo se detiene y uno, de repente, se siente como en su casa. El prestigioso interiorista recibe a HOLA.com con los brazos abiertos del perfecto anfitrión. No en vano su residencia del céntrico Barrio de las Letras de Madrid tiene fama de ofrecer las mejores fiestas y juntar a los personajes más interesantes. "Tengo contactos con distintas familias, he tenido muchas comidas con gente que viene de fuera a las que les organizo almuerzos como son royals extranjeros y toda clase de personalidades desde Valentino hasta María Gabriela de Saboya y tengo amigos en todos los lados, entre la realeza extranjera y entre las bandas de gánsteres”, cuenta con ironía. En esta ocasión queremos rememorar con él uno de sus trabajos más mediáticos: haber sido el director artístico encargado de engalanar las calles de la capital para la boda de los reyes Felipe y Letizia. Fue el regalo que la ciudad quiso hacer a los novios y que sirvió, a su vez, como un gran escaparate para el resto del mundo. Descubrimos entre bocetos inéditos, imágenes nunca vistas, planos y muchos recuerdos los secretos de la decoración de un enlace para la Historia.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Pascua Ortega estudió finanzas en la Universidad de Deusto (Bilbao, Vizcaya) pero pronto se le metió dentro el gusanillo del interiorismo. Estuvo trabajando en banca en Nueva York, donde con 27 años, entró en contacto con el mundo de la alta decoración. Desde entonces, fianales de la década de los años 70, ha realizado más de 800 trabajos, entre los que se encuentran obras en varios bancos, empresas, embajadas, hoteles, paradores pasando por el rótulo de la mítica discoteca Amnesia de Ibiza. Mientras ojea desde su despacho, donde no falta la chimenea encendida, la memoria del proyecto para engalanar Madrid con motivo del enlace del entonces heredero recuerda cómo Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la Villa y Corte entre 2003 y 2011, le llamó y le dijo que había pensado en él. "Como regalo de boda para los Príncipes, se me encargó el engalanamiento de la ciudad de Madrid para los actos que tuvieron lugar tanto de día como de noche, una noticia que recibí, por supuesto, con mucha ilusión por reconocerse mi trabajo", seis meses antes del gran día.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Rápidamente, Pascua, quien en 2004 ya era un reputado interiorista, se puso manos a la obra con una propuesta inicial que tuvo que rehacer a raíz de los atentados del 11-M . "Se vino todo abajo. Me llamaron y me dijeron que a raíz del dramático acontecimiento no se sabía si iba a haber boda. Así que todo el fasto que yo había diseñado tuve que rehacerlo en dos meses y fue una paliza impresionante. Se cambió porque ya no había una sensación de alegría y se primó la austeridad”, relata.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La invitada inesperada

Casi desde cero y con un país sumido en la más absoluta de las tristezas, se afanó en cambiar el proyecto teniendo en cuenta la devastación terrorista. Sí se conservó el logotipo primigenio y poco a poco fue recopilando a un grupo de profesionales para que se ocupasen de la música, las flores, el logotipo, del reparto de los 80.000 abanicos conmemorativos para que la gente en la calle pudiera soportar el calor. "Tuve tan mala suerte que llovió. Lo tenía todo previsto menos la meteorología, no lo pensé y tenía que haberlo hecho. De repente ese día vi una nube y dije 'no puede ser' y eso fue lo que más me quitó el sueño" dice sobre la ‘invitada’ inesperada a la unión real. Lo cierto es que las fuertes precipitaciones que aquel 22 de mayo de 2004 cayeron sobre Madrid fueron las otras protagonistas y provocaron que la reina Letizia llegara en coche a La Almudena.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- Quince momentos inolvidables de la boda de don Felipe y doña Letizia

- Ella tampoco lo ha olvidado: Rania de Jordania en la boda de don Felipe y doña Letizia

- Los inolvidables looks que fueron noticia en la boda de la reina Letizia y el rey Felipe VI

Para honrar a las víctimas del 11 de marzo se le ocurrió hacer “el Bosque de los Ausentes en la glorieta de Atocha porque la comitiva pasaba por ahí con el mismo número de cipreses y olivos [192] que los fallecidos en los ataques”. Este monumento está ahora en el parque de El Retiro y se rebautizó como Bosque del Recuerdo. Sin embargo, para él lo que más emoción le causó y de lo que más satisfecho se siente es de la iluminación que se hizo de la ciudad en la víspera de la boda. “Iluminé todo Madrid, era la primera vez que se hacía algo así con luces de colores y era realmente muy espectacular. Fue la primera noche que la gente de Madrid salió después del 11-M, fue tremendo y para mí, muy emotivo porque los ciudadanos se abrazaban y lloraban”.

VER GALERÍA

El día de la boda del heredero a la Corona y pese a la atmósfera de dolor, Pascua Ortega nos cuenta que quiso rendir un homenaje al Madrid del siglo XVIII. “Toda la información sobre tradiciones, datos históricos y los colores que elegí [blanco, rosa, plata y amarillo] estaban sacados de los grandes maestros de la pintura y de los cielos de Madrid y cada zona de la ciudad contaba su propia historia”.

El viaje en Metro de don Felipe y doña Letizia que no pudo ser

Finalmente, lo que se vio el 22 de mayo de 2004 fue un proyecto alterado a raíz del 11-M, pero las intenciones de Pascua Ortega eran en origen mucho más ambiciosas. Ahora nos revela que en un primer momento había pensado que en su primer recorrido como recién casados, don Felipe y doña Letizia fueran cambiando de coche. “En mi propuesta inicial empezaban el recorrido en un coche abierto en la Gran Vía, para dar una imagen más urbanita, luego en la plaza de Cibeles les iba a esperar el alcalde y después iban por la Carrera de San Jerónimo en carruaje hasta llegar a la Puerta del Sol donde yo quería que bajaran al Metro, que estaría lleno de escolanías y de coros de niños cantando antes de subirse a un vagón blanco con rumbo al Palacio Real como homenaje a la primera línea que Alfonso XIII, [bisabuelo del rey Felipe], inauguró en 1919", recuerda con cierta nostalgia. Lo que pasó es que los Reyes se subieron en un Rolls-Royce Phantom IV que fue acondicionado por los responsables de seguridad y acondicionado con un blindaje especial que permitió que el público pudiera verlos y, a la vez, estuvieran protegidos mientras recibían los vítores y las felicitaciones de una ciudad totalmente volcada y encapotada por la lluvia.

VER GALERÍA

El día D, Pascua Ortega, quien estuvo invitado a la ceremonia religiosa, tuvo una jornada frenética: “Estaba en la Gran Vía, dirigiendo a más de mil personas en un puente de mando y lo más difícil fue la organización porque además de estar mucha gente trabajando había muchas cosas que hacer”. Todo salió a la perfección y, aunque el encargo de engalanar la ciudad fue del Ayuntamiento madrileño y no la Casa Real, Pascua cuenta que a don Felipe y a doña Letizia les gustó tanto su decoración que le mandaron una foto suya dedicada, agradeciendo su trabajo.

VER GALERÍA

'Los británicos en el mundo 'royal' son impecables'

Sobre otras bodas reales, Ortega no se moja, aunque reconoce que “los británicos lo hacen todo impecablemente en general y en el mundo royal son impecables, la ciudad la engalanan perfectamente. Recuerdo que estaba en Londres cuando se casó el príncipe Andrés con Sarah Ferguson y me sorprendió todo lo que se hizo públicamente”.

VER GALERÍA

- El vestido 'Cenicienta' de doña Letizia y otros looks vistos en su preboda hace 19 años

- Los 56 años del rey Felipe en 56 imágenes que son historia de España

Este diseñador, gran apasionado de la iluminación, asegura que seguir después de tantas décadas en lo más alto es fruto de “mucho trabajo” y aunque se ha dedicado a embellecer todo tipo de lugares manifiesta que “no tengo un estilo definido, tengo una manera de hacer, cada obra la tienes que enfocar de una manera diferente”. Él, que ha visto tantas casas, asegura que clave para conseguir un hogar bonito “es adecuarlo conforme a los que lo viven, a sus gustos, a su manera de vivir y dentro de eso hay criterios”. Aunque en su casa hay verdaderas obras de arte y antigüedades Pascua Ortega admite que compra en Ikea y que el gigante sueco “fue para mí un punto importante para mejorar la calidad de vida de este país porque la decoración no es cosa de gente que tiene mucho dinero. Una casa agradable la puede tener cualquiera”, sentencia mientras nos revela cuál es el próximo trabajo que le ilusiona: “Espero hacerlo en breve y es mi nueva casa en Madrid que supondrá empezar otra etapa”.