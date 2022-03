Ella tampoco lo ha olvidado: Rania de Jordania en la boda de don Felipe y doña Letizia

Rania de Jordania ha cumplido 50 años en un momento en el que el mundo no está para demasiadas celebraciones. La propia Reina ha revelado en unas declaraciones en exclusiva a la revista HELLO!, la edición británica de ¡HOLA!, que “ha sido un año muy difícil”. Para marcar este 31 de agosto, la Corte Real hachemita ha compartido unas imágenes con las que hacen un repaso de su reinado y de su vida familiar. No ha debido ser fácil elegir, pero en la veintena que ilustran la presencia de Rania a nivel global hay una imposible de olvidar: la tomada durante la boda de don Felipe y doña Letizia.

El pasado 22 mayo se cumplieron los 16 años de la boda de los Reyes. Los entonces príncipes de Asturias se dieron el “sí, quiero” en una mañana lluviosa en la Catedral de la Almudena de Madrid y lo hicieron acompañados por miembros de la realeza de todo el mundo, entre ellos, la reina Rania de Jordania. Mientras todas las damas apostaban una y otra vez por repetir la fórmula idéntica que marcaba el protocolo. La mujer del rey Abdalá hizo su particular veni, vidi, vici. Su look de Givenchy Alta Costura de estilo años 70 fue todo un triunfo. Muestra de ello es que su elección ha vencido al paso de tiempo y, por lo que parece, también la reina Rania lo sabe y lo recuerda con cariño, ya que a lo largo de sus 21 años como Reina ha presenciado infinidad de eventos de la máxima relevancia institucional con los que podría ilustrar este 50º cumpleaños, pero este es un buen ejemplo de ese "vine, vi y vencí".

Así vistieron las 'royals' invitadas a la boda de los reyes Letizia y Felipe hace 16 años

Cuando la reina Rania, en representación de la Casa Real y de Jordania, hizo su aparición en la explanada del Palacio Real de Madrid se desataron los comentarios. Mientras algunos apuntaban que se había saltado todos los protocolos, desde luego no el suyo como reina de un país árabe, otros vieron rápidamente lo que el tiempo ha venido a demostrar: que ese día se subió de forma definitiva a un segundo trono, el de la elegancia.

El vestido 'Cenicienta' de doña Letizia y otros looks vistos en su preboda hace 16 años

Nadie recuerda que llevó ese día Matilde de Bélgica o Victoria de Suecia, tampoco las siempre llamativas Carolina de Mónaco o Máxima de Holanda, sin embargo, en el imaginario colectivo de esa boda sí está el look de Rania de Jordania, con una blusa de seda blanca con manga al codo y falda larga morada bajo tul combinado con encaje. El "efecto Rania" nació entonces, al menos entendido bajo esa combinación que ha servido de inspiración en multitud de ocasiones en otros armarios reales.

VER GALERÍA

La prueba de que Rania también recuerda ese día y ese estilismo es que esta imagen se encuentre entre las veinticuatro que han sido seleccionadas para destacar el papel de Rania fuera de las fronteras jordanas. Junto a esta foto, en la que sale con la princesa Muna, la segunda mujer del fallecido rey Hussein y madre del rey Abdalá, hay otras con jefes de Estado, mandatarios extranjeros y otros miembros de la realeza. También se han compartido imágenes de la Reina en foros internacionales, en actos de las Naciones Unidas o con personalidades como Oprah Winfrey. Eso sin olvidar, que hay un segundo álbum dedicado a la familia y en el que Rania comparte protagonismo con su marido y su cuatro hijos.

Loading the player...

Rania de Jordania comparte sus fotos familiares favoritas